鉅亨投資雷達》又愛又恨，南非幣怎麼看？

除了主流貨幣的美元外，南非幣一直是台灣投資人最熱愛的貨幣（根據基金資訊觀測站，截至 1 月底，南非幣計價境外基金存量超過 2,081 億元新台幣，高於澳幣的 1,618 億元新台幣與歐元的 1,155 億元新台幣）。但相較於澳幣與歐元，南非幣的波動與長期貶值幅度都更大，買進與賣出時機更為重要，該怎麼判斷南非幣匯率合不合理？今年南非幣又怎麼看？

1. 經濟成長、市場氣氛、商品價格與利差都會左右南非幣表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1990-2023。

與大部分新興市場國家相似，自身與美國經濟成長率、自身與美國政策利率差距像是一國的基本面，當自身經濟成長率或政策利率高於美國時，資金往往加速流入並推升該國匯率。而恐慌指數則可用來衡量市場情緒，當市場情緒樂觀時，資金也更容易流入潛在報酬率與成長率更高的新興市場國家。至於商品價格年增率則對不同國家有截然不同的影響，商品價格年增率升高有利新興市場商品出口國、不利商品進口國，南非身為貴金屬主要出口國，當商品價格大漲時，南非幣也會受益升值（根據鉅亨買基金建立之模型，這幾個變數可解釋近 70% 美元對南非幣的變化）。

2. 想猜商品價格與南非經濟，先看美國與中國經濟狀況

美國與中國佔全球 GDP 比重高達 42%，且美國作為主要消費國、中國作為世界工廠，這兩國經濟成長率高低會連帶影響全球各國，自然可透過這兩國數字好壞來預測南非經濟成長率、商品價格年增率、恐慌指數與政策利率等數據。從過往歷史來看，當中國經濟成長率高於 5%、美國經濟成長率高於 1% 時，同期商品價格平均上漲 4.5%、南非平均經濟成長率為 0.7%；同樣美國經濟成長率高於 1% 時，就算中國經濟成長率低於 5%，平均商品價格年增率與南非平均經濟成長率依然亮眼（由於中國經濟成長率低於 5% 的次數較少，因此參考價值低於高於 5% 時）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1990-2023。

3. 2023 年南非幣升值機率高，但不會大幅升值

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/3/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處中國或美國高於幾 %，代表的是中國或美國經濟成長率高於幾 %。

按照前段中國經濟成長率 5% 與美國經濟成長率 1% 的四個情境，各情境與對應之 2023 年美元 / 南非幣預測匯率如上圖。只要美國經濟成長率高於市場預期，今年南非幣對美元有些許潛在升值空間；儘管我們認為發生機率較低，但美國經濟成長率若是低於 1%，且中國經濟成長率也不如預期的情況下，南非幣對美元有進一步貶值的空間與風險。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不確定性仍高，用較安全債券搭配南非幣

雖然我們認為美國今年經濟成長率低於 1% 的機率非常低，且看好中國經濟復甦，但聯準會升息路徑與利率終值仍存在近一步上修的可能，風險資產加上波動本就較大的南非幣可能會帶來過高風險，建議在配置比較不要過高的前提下，以投資等級債券或短天期債券搭配南非幣來追尋更好收益。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00