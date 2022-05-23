南韓5月前20天出口年增24% 半導體年增13.5%

南韓關稅廳周一 (23 日) 公布，2022 年 5 月前 20 天的出口額年增 24.1% 至 386.17 億美元 (約新台幣 1 兆 1458 億元)。該段期間開工日數為 15 天、較去年同期多出 2 天，日均出口額年增 7.6%。以品項來看，半導體出口年增 13.5%，石油製品出口年增 145.1%。

此外，汽車、汽車零件、船舶和鋼鐵製品的出口額，也分別較去年同期增加 17.5%、8.3%、28.3% 和 25.6%。

依照出口目的地區分，對中國市場出口年增 6.8%，對美國市場出口年增 27.6%，對歐盟出口年增 25%，對台灣出口年增 71.9%，對越南出口年增 26%；另一方面，對香港出口年減 31.7%，對馬來西亞出口年減 5.3%。

同期進口額年增 37.8% 至 434.44 億美元，其中原油進口年增 84%，天然氣年增 60.4%，煤炭年增 321.3%，半導體年增 32.3%，石油製品年增 40.6%；另外，汽車進口年減 13.5%，無線通信設備進口年減 4.2%。

值得留意的是，南韓 5 月前 20 天的三大傳統能源，天然氣、煤炭、原油的進口總額年增 98.3% 至 111.53 億美元，其中天然氣 20.75 億美元、煤炭 19.71 億美元、原油 71.07 億美元。和前月同期 (101.9 億美元) 相比，增加 9.5%。

依照進口來源國家區分，自中國進口年增 37.3%，自美國進口年增 21.5%，自歐盟進口年增 3.5%、自沙烏地阿拉伯進口年增 105.9%，自日本進口年增 13.9%；而自俄羅斯進口則是年減 3.2%。

同期間出現 48.27 億美元貿易逆差，比起去年同期的 4.25 億美元貿易逆差， 赤字幅度大幅增加。在俄羅斯入侵烏克蘭的影響之下，導致原材料的價格飆漲，進口額也跟著急遽上揚。如果本月份呈現貿易逆差，將是南韓自從 2008 年以來、又一次出現連續 3 個月的貿易逆差。

南韓在跨入 2022 年之後，到目前為止已累積了 109.64 億美元的貿易赤字。