韓媒：蘋果正研發不使用偏光片的OLED面板 折疊式iPhone有譜？

據南韓《The Elec》周二 (10 日) 報導，美國蘋果 (AAPL-US) 正在研發不使用偏光片的 OLED 面板，有可能搭載於傳聞中的折疊式 iPhone。

消息來源指出，藉由偏光片的移除，除了可讓面板變得更薄，也更適合可折式面板用途。

偏光片的特性，在於只允許特定方向的光線通過，可提升顯示器的可見度 (Visibility)。不過，偏光片的使用也會降低亮度，而影響到面板的發光效率，許多廠商常會藉由提高能耗來克服這個問題，但也導致面板的壽命縮短。

而移除偏光片並應用類似效果的技術，就不用再煩惱取捨問題。

三星顯示 (Samsung Display) 是頭一家供應不用偏光片 OLED 面板的廠商，相關產品也獲得母公司三星電子採用、搭載於折疊式智慧型手機 Galaxy Z Fold 3 上頭。

在今年 2 月下旬，市場研究機構 DSCC 創辦人暨執行長 Ross Young 曾經指出，蘋果折疊式 iPhone 的上市日期將推遲到 2025 年，而且蘋果公司也正在摸索推出全螢幕可摺疊 MacBook 的可能性。另外在今年 4 月，天風國際證券的分析師郭明錤也一改原先折疊式 iPhone 將於 2024 年上市的預測，認為最快也要等到 2025 年才有可能上市。