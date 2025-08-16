〈美股盤後〉川普預告晶片關稅上看300% 費半重挫超2% 應材崩超14%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-16 05:40

投資人消化最新經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看 300%，美股週五 (15 日) 多承壓收低。同時，川普與俄羅斯總統普丁會晤已正式登場，市場將密切關注雙方討論結果對國際局勢及經濟的影響。

川普預告晶片關稅上看300% 費半重挫超2% 應材崩超14% (圖：shutterstock)

數據顯示，美國零售額受汽車銷售與大型線上促銷帶動普遍上揚，但美國 8 月消費者信心出現四個月來首次下滑，長期通膨預期上升。

川普週五稍早表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至 200% 甚至 300%，顯示其正加大力度推動半導體製造業回流美國，費半指數受挫超 2%。

不過，本週美股依然穩固，道瓊週線上漲 1.74%，標普和那指本週分別揚升 0.94% 和 0.81%。

市場焦點即將轉向下週於懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會，交易員正為聯準會主席鮑爾的演說做準備。

美股週五 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 34.86 點，或 0.08%，收 44,946.12 點。

那斯達克指數下跌 87.693 點，或 0.4%，收 21,622.977 點。

S&P 500 指數下跌 18.74 點，或 0.29%，收 6,449.8 點。

費城半導體指數下跌 132.75 點，或 2.26%，收 5,752.74 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 2.75 點，或 0.018%，收 15,458.86 點。

標普 11 大板塊中，醫療保健領漲，房地產與通訊服務跟進上揚。金融、資訊科技與工業板塊跌幅居前，拖累大盤走低。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 漲 0.40%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.51%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.02%。

台股 ADR 全數收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.88%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.11%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.42%。

企業新聞

傳白宮考慮動用《晶片法案》資金入股英特爾，以支援陷入困境的晶片製造商並強化美國本土半導體生產。英特爾 (INTC-US) 週五走高 2.93% 至每股 24.56 美元。

美國最大晶片製造設備商應用材料 (AMAT-US) 公布令人失望的銷售與獲利預測後，該股週五下殺 14.07% 至每股 161.76 美元，創下五年來單日最大跌幅。

受多家大型基金加碼持股激勵，聯合健康 (UNH-US) 股價暴漲近 12% 報每股 304.01 美元，波克夏第二季買入 500 萬股，Appaloosa 亦增持 230 萬股。

近期成為迷因股的房地產公司 Opendoor 宣布執行長 Carrie Wheeler 即刻辭職，消息帶動股價 (OPEN-US) 勁揚 4.28% 至每股 3.17 美元。

經濟數據

美國 7 月零售銷售報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.9%

美國 7 月核心零售銷售報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.8%

華爾街分析

The Boock Report 編輯 Peter Boockvar 指出，消費者已不再為 4 月份當時擔憂的最壞經濟情況做準備，但仍預期未來通膨與失業率將雙雙惡化。

Comerica 銀行經濟學家 Bill Adams 則認為，儘管數據訊號不一，但美國經濟整體表現仍顯穩健，並強調「對經濟影響而言，消費者行動比言辭更具分量」。

Capital Economics 經濟學家 Paul Ashworth 研判，市場依舊完全相信聯準會將於 9 月降息 25 個基點，並在 10 月或 12 月至少再降一次，鮑爾可能會在央行年會演說中提醒，適度限制的政策立場仍屬必要。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 則表示，若聯準會在傑克森霍爾釋出鴿派信號，美股可能會出現「買消息，賣事實」的行情。