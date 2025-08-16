兩周內會敲定！川普暗示半導體關稅最高300%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-16 02:52

‌



綜合外媒報導，美國總統川普周五（15 日）表示，部分商品的關稅稅率可能攀升至 300%。未來兩周內將宣布將晶片和鋼鐵的關稅稅率，並表示稅率一開始將較低，在一段時間後大幅增高，讓企業有時間在美投資。

川普宣布兩周內敲定晶片關稅政策，稅率可能高達300%。(圖:Shutterstock)

因為川普的最新發言，美股半導體類股皆下跌，因市場擔心半導體與晶片稅率可能高達 300%，遠超先前承諾的 100%。

‌



晶片股慘跌 聯準會官員示警

根據《Barron"s》取得的錄音檔案，川普周五在空軍一號上向記者表示：「他們（公司）都要進來，因為想要避開關稅。如果不在這裡設廠，就必須付關稅，某些情況下是 200%、300%。我甚至還沒設定一些關稅稅率。」

川普強調，將在下周或下下周確定晶片和鋼鐵的關稅稅率，採取「先低後高」的策略，讓企業有緩衝期在美國設立製造工廠，之後稅率將大幅調升。

美國製造勢在必行 連美企都躲不掉

川普 8 月 6 日曾表示，美國將對晶片和半導體課徵約 100% 關稅，但承諾在美國製造的企業將獲豁免。同日，川普與蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克在白宮宣布，蘋果計劃在美國額外投資 1000 億美元。

外界分析，這是蘋果為避免關稅衝擊，不得不承諾將部分供應鏈遷回美國的最新動作。川普多次承諾將在數周內對晶片和藥品課徵關稅，但尚未發布正式公告。

自 4 月以來，這兩個行業一直接受美國商務部調查，這是川普以國家安全為由課徵關稅的前提條件。製造商和 AI 公司迫切希望了解川普半導體關稅計畫的細節，因為晶片廣泛應用於各種現代消費品。

專家：恐成雙刃劍

中國世貿組織研究會常務理事何偉文認為，美國對進口晶片課徵高關稅是把「雙刃劍」。一方面可能迫使部分企業回流美國，另一方面反而會加速「去美國化」，外國企業將避開美國市場構建本土供應鏈。

波士頓諮詢公司研究報告警告，若美國強制半導體產業回流，其晶片產業規模可能跌至全球第二或第三位。根據世貿組織報告，美國僅占全球供應鏈 35% 份額，強制性政策反而可能導致美國在全球積體電路市場地位進一步下滑。

何偉文指出，美國大型科技企業高度依賴海外市場。以蘋果為例，2023 年海外市場占其總銷售額六成以上。若僅在美國本土完成全部生產，產品將失去國際競爭力，市場規模也將急劇萎縮。