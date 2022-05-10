吉利汽車收購雷諾南韓34%股份 成第二大股東

據《韓聯社》周二 (10 日) 報導，中國規模最大的民營汽車製造商吉利汽車控股 (0175-HK) ，決定收購雷諾南韓公司 (Renault Korea Motors) 34.02% 的股份，完成股票收購後，吉利將成為雷諾南韓的第二大股東。

吉利周二 (10 日) 宣布，集團旗下全資子公司 Centurion Industries Limited(CIL) 與雷諾南韓公司訂立認購協議，CIL 同意認購雷諾南韓公司配發的 4537.5 萬股，佔已發行股票總數 34.02%，認購成本約 2640 億韓元 (約新台幣 61 億元)，相當於每股 5818 韓元。而法國雷諾集團依然是雷諾南韓的最大股東。

雷諾南韓於 2000 年在南韓註冊成立有限公司，主要從事汽車銷售、生產、設計和研發；在持股方面，法國雷諾集團、Samsung Card 和 ESOP Pool，分別持有 80.05%、19.9% 和 0.05%。

2022 年 1 月，吉利和雷諾南韓同意攜手研發新能源車，以進軍南韓市場。在具體內容方面，雷諾南韓研發團隊將基於吉利旗下 Volvo CMA 平台、及最新油電混和動力技術來研發新車，目標 2024 年在雷諾南韓釜山工廠生產油電混和動力車。

這次是吉利與雷諾的第二次合作，雷諾南韓期待透過此次吉利收購股份，能加快新能源車的研發腳步。