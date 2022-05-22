竄改設計踩蘋果大忌 京東方傳失iPhone 14 OLED大單

據韓媒報導，中國面板大廠京東方 (BOE) 傳出擅自修改 iPhone 設計遭蘋果 (AAPL-US) 發現，除遭剔除 iPhone 13 供應鏈名單，如今恐將痛失 iPhone 14 OLED 3000 萬片大單，三星、LG 可望獲得轉單，成大贏家。

京東方傳出擅自更改 iPhone 內部設計，將薄膜電晶體 (TFT) 電路加寬，以提高自身 OLED 良率。此行為本月初遭蘋果發現，蘋果立即下令京東方停止生產。

市場原先預期，京東方可望在今年打進蘋果新機 OLED 供應鏈，但時間進入蘋果新機備貨期，京東方竄改設計事發迄今並未收到蘋果任何 OLED 訂單。

京東方 C 級主管近期曾親自前往蘋果總部解釋 OLED 擅改設計事件始末，並嘗試探聽是否取得新機 OLED 訂單，但未收到正面回覆。

蘋果很可能將原先分配給京東方的 3000 萬片 OLED 訂單交由三星、LG 生產，預計新機 OLED 面板下個月將開始生產。

蘋果新機 OLED 面板訂單規模預計較先前上調 7% 至 150 億片，並採用低溫多晶氧化物技術 (LTPO) 提高螢幕幀數，讓畫面更流暢。

預計三星將負責 6.1、6.7 吋 iPhone 14 Pro 面板，LG 則提供 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max 的 OLED 面板。