為何美國百年來最高關稅未引爆通膨？WSJ：實質稅率比檯面上低

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 23:53

美國總統川普上任後，美國實施了近百年來最高的關稅，卻未造成外界預期的通膨飆升，此現象讓經濟學家感到困惑。有學者懷疑是企業不願將額外成本轉嫁，但《華爾街日報》周五（15 日）指出，另一種觀點正逐漸受到重視，即進口商實際支付的關稅，遠低於檯面上宣傳的稅率。

川普政府關稅新政之下，美國公司年初搶先進口以規避關稅。(圖:Shutterstock)

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家分析美國人口普查數據，發現今年 5 月加權平均關稅稅率約為 9%，遠低於他們先前根據白宮公告估計的 12%。

這項數據的差異，主要源於兩個原因：超過半數的美國進口商品是免稅的，且許多美國企業和消費者減少向高關稅國家（特別是中國）採購。

巴克萊在報告中指出：「美國經濟展現韌性的真正原因，在於實際關稅稅率的上升幅度比普遍認為的要溫和。」

企業調整策略降低關稅影響

摩根大通（JPM-US）的經濟學家認為，6 月的實際關稅率低於帳面數字，是因為進口商轉向從關稅較低的國家或國內生產商採購。這種較低的有效關稅稅率，或許能解釋為何物價上漲速度不如許多分析師預期。

根據賓州大學華頓商學院預算模型（Penn Wharton Budget Model）的數據，今年一月至六月，新關稅為美國帶來 585 億美元的收入。

不過，近幾個月通膨確實逐漸攀升，家具等進口商品價格也在走高。最新的通膨數據仍遠高於聯準會 2% 的年度目標；7 月的生產者物價指數（PPI）更是創下三年來最大單月漲幅。

但整體而言，今年上半年通膨情況並未如許多人擔憂的那樣，因川普的關稅政策而變得「難看」。

關稅漏洞與潛在漲價壓力

巴克萊的研究表明，通膨並未大幅上升，原因之一是美國目前並未對許多商品徵收關稅。如，該銀行研究發現，6 月僅有 48% 的美國進口商品實際被課徵關稅，原因在於存在著許多豁免條款。

如，藥品、某些電子產品、半導體以及許多來自加拿大和墨西哥的進口商品，都被排除在川普的「對等關稅」之外。此外，含有至少 20% 美國製造零件的商品，也享有部分豁免。

不過，巴克萊預計，未來幾個月進口商實際支付的稅率可能會上升，因為許多現有的漏洞可能被堵上。川普已揚言對藥品和半導體課徵高額關稅，且白宮也表示將暫停實施「低價值免稅（de minimis exemption）」條款。

其他採用不同研究方法的機構則估計更高的關稅稅率。如耶魯大學政策研究中心「預算實驗室」估計，美國消費者目前面臨的有效平均關稅為 18.6%，儘管已低於五月下旬的 21.9%。

庫存耗盡與成本轉嫁啟動 通膨正在路上

巴克萊最終預計，加權平均關稅將從目前的 10% 和去年的 2.5%，最終達到約 15%。這意味著大部分的關稅衝擊可能尚未到來。

關稅總收入低於預期，部分原因也是許多美國企業減少進口高關稅商品，尤其是來自中國的商品。但這可能只是暫時現象。部分公司在今年初為了搶在關稅實施前進口更多商品，導致後續幾個月的進口量減少。隨著庫存縮減，進口量很可能再次回升。巴克萊經濟學家 Mark Cus 表示：「目前尚不清楚是否能如此強勁且迅速地與中國脫鉤。」

與此同時，許多公司原本遲遲未漲價，是想觀望最終的關稅稅率會落在哪裡。如今，最終稅率逐漸明朗，經濟學家預期，會有越來越多公司開始向消費者漲價。