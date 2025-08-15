〈美股早盤〉零售銷售超預期緩解衰退擔憂、美股高檔震盪靜待下周鮑爾談話
美股主要指數周五 (15 日) 漲跌互見，在歷史高檔震盪，不過受惠於今早公布的 7 月零售銷售數據強勁，緩解了對消費支出萎縮的部分擔憂後，華爾街有望寫下另一個上漲的一周。
截稿前，道瓊工業指數上漲 164 點或近 0.36%，那斯達克綜合指數跌逾 11 點或 近 0.05%，標普 500 指數漲近 0.04%，費城半導體指數跌逾 1.43%。
7 月份零售銷售月增 0.5%，總額達 7263 億美元。此增幅雖略低於市場普遍預期的 0.6%，但仍被視為消費者支出在經歷春季顯著下降後，正逐步穩定且信心回升的跡象。此波成長，主要由汽車銷售和大型電商的促銷活動的推動。
未經通膨調整的零售購買價值增加 0.5%，6 月數據上修至增長 0.9%。納入 GDP 商品支出計算的核心零售銷售在前月數據上修後增長 0.5%。
富國銀行投資研究所的 Gary Schlossberg 表示：「7 月零售銷售報告緩解了對經濟衰退的部分擔憂。7 月增幅略低於預期，但 6 月數據大幅上修，顯示消費者在炎熱夏季表現依然穩健。」
不過 Schlossberg 指出，對金融市場而言，壞消息是這讓聯準會在現階段更不可能大幅降息。分析師和投資人正準備仔細研究消費者信心關鍵指標，尋找美國家庭對經濟感受的線索。
值得注意的是，油價因投資人等待雙普阿拉斯加峰會結果而走低，該會議將於紐約時間的下午 3 點舉行。市場關注這場高風險會談可能對全球地緣政治產生的影響。
截至台北時間周四（14 日）21 時許：
焦點個股：
英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.77%，至每股 24.76 美元
《彭博》稱， 川普政府正在洽談收購英特爾股份 ，市場解讀，這將有助於英特爾在俄亥俄州建設工廠，英特爾股價應聲上漲。
應用材料 (AMAT-US) 早盤股價下跌 12.78%，至每股 164.18 美元
半導體設備巨頭應材，第三財季的獲利和收入均超出華爾街預期。但是新釋出的業績展望不如 LSEG 統計的分析師預期，重燃市場對美中貿易戰拖累需求的擔憂。早盤股價暴跌約 13%。
目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 0.26%，至每股 103.99 美元
美國銀行將目標百貨評等從中性下調至表現不佳，並調降目標價。美銀表示，該公司長期前景惡化，且進一步落後同業。周四，Ulta Beauty 和目標百貨也同意於年底結束合作關係。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 7 月零售銷售報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.9%
- 美國 7 月核心零售銷售報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.8%
華爾街分析：
Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「7 月零售銷售數字實際上比之前公布的還要好，只要消費支出撐得住，企業因為強勁支出能夠留住員工，這個正向循環就能持續運轉，推升企業獲利和股價。」
同時，LPL Financial 的 Jeffrey Roach 表示，投資人應該關注汽車銷售和餐飲支出等其他非必需品類別，以評估消費者狀況。他表示：「經濟衰退風險仍然很低，但我認為聯準會轉向更中性立場並在未來會議中降息是明智之舉。」
下周，投資人焦點將是聯準會的年度研討會，主席鮑爾預定在會上發表談話。
美國銀行（BAC-US）策略師 Michael Hartnett 預期，若聯準會在傑克遜霍爾釋出鴿派訊號，美國股市將下跌。他指出，投資人早就搶進股票、加密貨幣和公司債等風險資產，押注央行會降息救經濟。但當降息預期成真時，市場可能出現「利多出盡」賣壓。
