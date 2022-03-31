〈美股盤後〉烏俄停戰希望轉淡 晶片股血染 費半重跌逾3%

俄羅斯週三 (30 日) 改口稱烏俄談判未見突破性進展，兩國停戰的希望轉淡，加上投資人欲獲利了結，即便能源股隨油價強彈，非必需消費品、科技和晶片股重挫之下，四大指數終場全數盡墨，標普跌 0.63%，結束連續第四個交易日收紅態勢，那指下滑 1.21%，費半收黑 3.23%，終止連續第 2 個交易日漲勢。

政經消息方面，烏俄兩國週二結束第 5 輪談判後，俄方樂觀稱談判很有建設性，還暗示兩國領袖會面，不過才過了一天，克里姆林宮週三改口稱，談判沒有看到突破性進展。

隨著烏俄戰情未見明朗，通膨居高不下，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二短暫倒掛，債市最大經濟衰退警鐘響起，經濟衰退持續擔憂打壓市場情緒。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三稱，他對 5 月利率政策會議上升息 2 碼抱持開放態度，而這取決於美國經濟強勁程度。

此外，市場傳出美國總統拜登計劃動用「國防生產法」，推動生產電動汽車和其他類型電池所需的關鍵礦物。據悉拜登政府將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物添加到名單中，以幫助礦業公司取得 7.5 億美元資金。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.86 例，死亡數突破 613 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.8 億劑疫苗。

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，能源、公用事業和醫療保健表現較佳，非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王黯淡收低。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.66%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.87%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.49%。

道瓊成分股逾半殞落。家得寶 (HD-US) 下跌 2.91%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.87%；Visa (V-US) 下跌 1.83%； 高盛 (GS-US) 下跌 1.2%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.98%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.79%。

費半成分股血染一片。AMD (AMD-US) 下跌 3.25%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.37%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.57%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.99%；美光 (MU-US) 下跌 3.52%；高通 (QCOM-US) 大跌 5.18%。

台股 ADR 齊黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.29%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.68%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.29%。

企業新聞

無畏供應鏈中斷與 Omicron 新變種病毒挑戰，露露檸檬最新財報表現亮眼、財測亦優於市場預期，而且董事會亦批准新的最高 10 億美元股票回購計畫。露露檸檬 (LULU-US) 週三股價噴漲 9.58% 至每股 376.92 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.51% 至每股 1,093.99 美元。外媒報導，特斯拉已與巴西礦業公司淡水河谷 (Vale S.A.) 達成一項未公開的鎳供應協議，而鎳是製造電動車電池非常重要的原料。摩根士丹利分析師預測，特斯拉在確保關鍵原料供應方面，領先同業五到十年。

中國三大航空公司之一的南方航空計劃在 2024 年底之前收到 103 架波音 737 系列新機，而波音預計今年將交付 39 架，週三盤中此消息傳出後，波音 (BA-US) 逆轉早盤跌勢，收紅 0.59% 至每股 194.91 美元。

由於中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作，美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera 和 CASI 凱信遠達等中企列入下市風險清單。百度 ADR (BIDU-US) 下跌 2.61%、富途證券 (FUTU-US) 下跌 2.86%、愛奇藝 ADR (IQ-US) 小漲 0.40%。

經濟數據

美國 3 月 ADP 就業人數報 45.5 萬，預期 45 萬，前值 47.5 萬

美國 Q4 GDP 季增年率終值報 6.9%，預期 7.1%，前值 7%

美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 2.5%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率終值報 5%，前值 5%，預期 5%

華爾街分析

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 點評，市場情緒受到烏俄局勢和殖利率短暫倒掛影響，週三股市更似漲勢暫停，而不是轉跌。

Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 提到，通常情況下，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛是一個強有力的指標，表明下一次衰退即將出現。

FS Investments 首席市場策略師 Troy Gayeski 認為，在目前環境下，聯準會行動更難預測，他們從 18 年吸取了教訓，將在資產負債表上非常謹慎地採取行動，預料這將是一個波濤洶湧、混亂的一年。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主