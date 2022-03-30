最大衰退警鐘響起！2年/10年期美債殖利率短暫倒掛

市場最關注的 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二 (29 日) 短暫倒掛，債市最大經濟衰退警鐘赫然響起，為 2019 年 8 月以來首見。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。

近期 5 年期與 30 年期公債殖利率曲線出現倒掛，為 2006 年初以來首次，接著美東時間週二下午 1 時 33 分 (台北時間週二上午 1 時 33 分)，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛，利差一度收窄到 -0.234 個基點，情況僅持續幾秒鐘，為 2019 年 8 月來首見。

2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛 (圖片：翻攝 zerohedge)

過去的半個世紀裡，殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現。

市場最關注的就是 2 年期和 10 年期殖利率曲線倒掛。綜觀歷史，1969 年來出現的 8 次經濟衰退之前，10 年期美債殖利率都低於 2 年期，而該指標是在 2019 年 8 月出現，隔年美國因新冠疫情陷入經濟衰退。

瑞銀全球財富管理首席投資長 Mark Haefele 表示，儘管股市正在復甦，但債市繼續反映出對經濟增長前景越來越悲觀，聯準會可能會更快地升息，加上烏克蘭戰爭造成的混亂的因素，經濟突然放緩或衰退的風險已經增加。

道明證券高級利率策略師 Gennadiy Goldberg 指出，美債殖利率曲線過去一直有效，因為它是周期即將結束的訊號。

美國杜克大學金融教授 Campbell Harvey 提到，很多人關注這個指標，他們相信將會出現經濟衰退並改變行為，企業可能會因此削減資本支出和調整招募計畫。

美國銀行分析師 Aditya Bhave 認為近期不會出現經濟衰退，這種擔憂可能有些過頭。他提到，勞動力市場勢頭強勁，並將受益於重新開放的推動直至 2022 年底。不過，2023 年下半年，經濟衰退的風險可能會高得多。