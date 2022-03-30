俄政府擬將「海外俄概股」全面下市

俄媒《國際文傳通訊社》週二 (29 日) 報導，俄羅斯經濟部正討論將俄國企業的股票從外國交易所下市。

消息人士透露，俄羅斯經濟部提出一項將俄國企業的股票從外國交易所下市且轉換為 (俄國) 國內股份的法案。

消息人士提到，俄羅斯經濟部希望透過退市降低俄企海外存託憑證在「非市場交易下」導致公司股權轉移的風險。

俄羅斯經濟部週二證實，這套退市機制已有初步雛形，還剩一些流程上的細節問題有待解決。

對此，俄羅斯規模最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」 (Sberbank) 法案抱持贊同意見，Sberbank 還建議俄國政府將海外交易所按域區分為「不友好、中立和友好」三類，提供將不友好市場存託憑證轉移至其他區域交易所的選項。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，西方各國祭出嚴厲的經濟制裁，各國企業也紛紛斷絕和俄羅斯的業務聯繫，海外掛牌的俄企股價跌到見骨，倫敦股票交易所 (LSE) 的俄股在烏俄戰爭爆發一週內跌到一文不值，俄羅斯聯邦儲備銀行的 ADR 曾跌至 1 美分，俄羅斯天然氣工業股份公司的票面市值也蒸發近 9 成。

由於當前的俄羅斯股市「不可投資」，指數供應商富時羅素 (FTSE Russell) 和明晟 (MSCI) 3 月初宣布將所有指數將剔除俄羅斯股市。