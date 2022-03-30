美房市脫離基本面 重現2008年金融海嘯泡沫預警

美房市似乎正重現2008年金融海嘯泡沫預警 (圖片：AFP)
美房市似乎正重現2008年金融海嘯泡沫預警 (圖片：AFP)

美國達拉斯聯準銀行週二 (29 日) 警告，美國房市正脫離基本面，就像 2008 年金融海嘯前吹出的房地產泡沫。

達拉斯聯準銀行發布報告指出，證據表明，自 2000 年代初的繁榮以來，美國房地產市場首度出現異常。

達拉斯聯準銀行研究人員引用其與 International Housing Observatory 全球學者所開發的用於衡量房地產市場「繁榮」的數據，截至 2021 年第三季末，美國房地產市場已連續五季多顯現榮景，自此以後，房價持續飆升。

美房市似乎正重現 2008 年金融海嘯泡沫預警 (圖片：AFP)
美房市似乎正重現 2008 年金融海嘯泡沫預警 (圖片：AFP)

該指數基於人均可支配收入、住房租金和長期利率等經濟變量得出結論，即自 2020 年初以來，房價租金比飆升，超出僅憑「基本面」因素所能解釋的範圍，並進入了「繁榮」階段。

研究人員還發現，聯準會與財政部因應疫情推出的貨幣刺激措施導致可支配收入飆升，而且人員流動限制而導致的家庭消費減少，可能已降低該指標的有效性。簡言之，這表明房市泡沫的出現，可能比該指標顯示的來得更早。

全國房屋建築商協會 (NAHB) 執行長 Jerry Howard 上週受訪時表示，房價的快速增長速度超越人們全年的收入，聯準會最近升息導致借貸成本上升，美國房地產市場正面臨一場完美風暴，這對美國經濟來說是一個壞兆頭。

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