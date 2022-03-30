美房市脫離基本面 重現2008年金融海嘯泡沫預警

美國達拉斯聯準銀行週二 (29 日) 警告，美國房市正脫離基本面，就像 2008 年金融海嘯前吹出的房地產泡沫。

達拉斯聯準銀行發布報告指出，證據表明，自 2000 年代初的繁榮以來，美國房地產市場首度出現異常。

達拉斯聯準銀行研究人員引用其與 International Housing Observatory 全球學者所開發的用於衡量房地產市場「繁榮」的數據，截至 2021 年第三季末，美國房地產市場已連續五季多顯現榮景，自此以後，房價持續飆升。

美房市似乎正重現 2008 年金融海嘯泡沫預警 (圖片：AFP)

該指數基於人均可支配收入、住房租金和長期利率等經濟變量得出結論，即自 2020 年初以來，房價租金比飆升，超出僅憑「基本面」因素所能解釋的範圍，並進入了「繁榮」階段。

研究人員還發現，聯準會與財政部因應疫情推出的貨幣刺激措施導致可支配收入飆升，而且人員流動限制而導致的家庭消費減少，可能已降低該指標的有效性。簡言之，這表明房市泡沫的出現，可能比該指標顯示的來得更早。

全國房屋建築商協會 (NAHB) 執行長 Jerry Howard 上週受訪時表示，房價的快速增長速度超越人們全年的收入，聯準會最近升息導致借貸成本上升，美國房地產市場正面臨一場完美風暴，這對美國經濟來說是一個壞兆頭。