SEC祭出一系列監管新規 劍指SPAC

鉅亨網編譯段智恆 2022年3月31號2點49分

美國證券交易委員會（SEC）周三（30 日）公布一系列針對特殊目的收購公司（SPAC）的新規定，若這些規定得以實施，將是 SEC 迄今為止打擊熱門 SPAC 市場的最新舉措。

根據 SEC 聲明，新的一系列新規包括要求 SPAC 披露更多有關其擔保人與潛在利益衝突的資訊等措施，旨在將投資人對傳統首次公開發行（IPO）習以為常的保護措施應用在 SPAC 上。

SEC 主席 Gary Gensler 曾多次提出對 SPAC 的擔憂，他在周三聲明中表示，在訊息不對稱、詐欺與利益衝突方面，以及涉及訊息披露、銷售行為、把關人與發行人時，投資人理應受到如傳統 IPO 的保障。

SPAC 在證交所上市募集資金，經常透過收購方式，讓急著上市的新創公司能避開傳統 IPO 的審查快速的「借殼上市」，但其中往往暗藏許多風險，尤其 SPAC 經常誇大他們想要收購的公司的業務前景吸引投資，其中多為尚未獲利的新創公司。

雖然 SPAC 曾是華爾街最熱門的市場之一，但新規出爐之際，類似交易正日益失寵。

如 SEC 的規定被採納，該機構還將要求 SPAC 披露其上市推薦人的資料、股權稀釋的影響以及併購的目標公司。此外，SEC 還希望限制 SPAC 所謂的「避風港」，讓 SPAC 進行商業預測時，無法規避須承擔的法律責任。

SEC 表示，股權稀釋是個人投資者最關心的問題，因為許多人抱怨稱，如果公司決定增發股票，SPAC 程序不透明，可能會讓投資面臨意想不到的損失。