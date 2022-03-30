〈美股盤後〉烏俄談判傳佳音 四大指數歡慶齊揚

俄烏戰爭「停火有望」的樂觀情緒蔓延，華爾街無畏債市衰退警鐘響起，美股週二 (29 日) 開盤走高，美元延續跌勢，油價下滑，能源股陷入頹勢，汽車股飆風上揚，蘋果股價連續第 11 個交易日上漲，四大指數終場歡慶齊揚，標普收紅 1.23% 至 4,631.6 點，自 1 月中旬來首次收在 4,600 點上方，正式退出修正區域。

政經消息方面，俄軍在烏克蘭開始「特別軍事行動」已持續超過一個多月，儘管俄烏週二在土耳其舉行的停火談判尚未達成協議，但已有重大突破。

烏方提議成為中立國和無核化地位以換取安全保障，並就克里米亞地位問題設 15 年的磋商期，俄軍則宣布將大幅縮減在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 周邊地區的軍事行動，以增加互信，此輪談判為兩國元首首次會晤與草簽和平協議帶來希望。

不過，在美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 盤中時段表示，美國更關注俄羅斯的行動而非言論後，美股週二盤中回吐部分漲幅。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.84 例，死亡數突破 613 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.8 億劑疫苗。

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收黑，房地產、資訊科技和非必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.91%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 2.80%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.19%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.52%。

道瓊成分股逾半收紅。Visa (V-US) 上漲 3.33%；Nike (NKE-US) 上漲 3.21%；波音 (BA-US) 上漲 3%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.58%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.22%。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 上漲 2.49%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.55%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.44%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.75%；美光 (MU-US) 上漲 2.74%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.65%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.75%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.54%。

企業新聞

迷因股連日暴漲後週二遭遇空襲。Gamestop (GME-US) 開盤後放量暴跌，一度來到日內低點 163.00 美元，終場下滑 5.11% 至每股 179.90 美元。AMC (AMC-US) 開低後震盪走高，收盤小漲 0.38% 至每股 29.44 美元。

隨著拆股利多消息持續發酵，特斯拉 (TSLA-US) 週二上漲 0.71% 至每股 1,099.57 美元。特斯拉將於 4 月初公布 2022 年第一季交車報告，華爾街預估特斯拉全球交車數可達約 320,000 輛，高於 2021 年第四季的 309,000 輛。Wedbush 分析師研判，特斯拉有強大製造實力，第一季交車將超乎華爾街預期，特別是在中國和歐洲的銷售至少比預估數量高出 15% 以上。

疫苗股週二漲跌不一。輝瑞 (PFE-US) 週二下跌 0.99%，莫德納 (MRNA-US) 上漲 4.37%。美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准 50 歲以上族群接種輝瑞或莫德納疫苗作為第 2 劑追加劑 (即第 4 劑)。

繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 上漲至每股 286.56 美元。Tigress Financial 將 Nvidia 的目標價從每股 400 美元上調至 410 美元，理由是新產品推出和資料中心需求的增長。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.91% 至每股 178.96 美元，連續第 11 個交易日漲勢。蘋果週一在奧斯卡金像獎中，以《樂動心旋律》(CODA) 勇奪最佳影片獎，分析師認為這有助於提高蘋果 Apple TV+ 訂閱，給予蘋果 200 美元的目標價。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 亦看好蘋果未來推出的硬體產品訂閱服務，料將提高果迷的產品黏著度，給予蘋果「加碼」股票評級。

經濟數據

美國 1 月標普 20 大城未季調房價指數年率報 19.1%，預期 18.55%，前值 18.56%

美國 1 月標普 20 大城未季調房價指數月率報 1.4%，前值 1.08%

美國 1 月 FHFA 房價指數月率報 1.6%，預期 1.2%，前值 1.3%

美國 1 月 FHFA 房價指數年率報 18.2%，前值 17.6%

美國 2 月 JOLTs 職位空缺數報 1,127 萬，預期 1,100 萬，前值 1,128 萬

美國 3 月諮商會消費者信心指數報 107.2，預期 107，前值 105.7

華爾街分析

美債殖利率倒掛最大衰退警鐘於週二響起，美國 2 年期殖利率高於 10 年期公債殖利率。

一些債市策略師提醒投資人不要過度解讀，Medley Global Advisors LLC 全球宏觀策略師 Ben Emons 表示，從歷史上看，每次經濟衰退都伴隨著殖利率曲線倒掛，很有可能這將是未來經濟衰退的一個預測指標，然而具體衰退到來時間還不清楚，可能需要 2 年。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 分析道，基本假定美國經濟能夠避免衰退，從而降低股市持續下跌的威脅。

Haefele 提醒投資人應做好升息的準備，切勿退場觀望，做出過度反應，他還建議增持價值股和金融股，因為這類股票往往會隨著緊縮政策而表現出色。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主