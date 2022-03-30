〈美股熱門股〉蘋果股價有望連11日上漲 打破自2003年以來紀錄

蘋果周二（29 日）盤中股價走高，有望連續 11 天收高，打破 2003 年來最長連續上漲紀錄，主因是市場風險情訊改善，投資人重返股市。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.83%，每股暫報 178.81 美元，市值為 2.91 兆美元，已連續第 11 個交易日攀升，為其 41 年上市以來罕見壯舉，也抹去今年以來所有跌幅。

此前日經新聞報導蘋果減產消息，但股價扛住影響，距離收復 2022 年失地只剩不到 1% 的距離，也使 3 兆美元市值變得近在咫尺。

蘋果股價上一次連續上漲至少 11 天是在 2003 年，當時該公司的主力產品是 iPod。蘋果第一台 iPhone 是在 2007 年上市，這次將是蘋果在 iPhone 時代股價連續上漲時間最長的一次。

隨俄烏談判露出曙光、戰爭規模有所縮減提振市場風險情緒，投資人注意力轉向蘋果的獲利展望。彭博數據顯示，分析師今年迄今已將蘋果的每股獲利預期上調 8.6%。

華爾街分析師看法

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示，整體的 iPhone 與服務需求有助蘋果市值重回 3 兆美元，也說一旦 Fed 開始升息，等於替買進科技股亮起綠燈訊號，並建議買入蘋果股票。Ives 補充說，許多投資人對這次股市反彈措手不及，現在他們正在追趕蘋果的腳步。

Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 表示，這些大型科技股跌到非常有吸引力的程度，並指出蘋果是一家非常強大和充滿活力的成長型公司，就其估值而言，它仍然處於優勢地位。

Mirabaud Securities 的交易員 Jim Dixon 表示，是散戶推高蘋果股價，稱「在存在供應鏈問題和通膨、利率在升高的環境下，一家公司的遠期本益比達到 28 倍以上，非常了不起」。