〈俄烏衝突〉烏俄停火露曙光！澤倫斯基幕僚長：談判取得進展

俄烏停火露曙光！烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克 (Andriy Yermak) 週四表示，俄烏停火談判取得進展，他對透過外交突破、結束戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的態度。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動即將滿月，烏克蘭週三甫表示，談判遭遇重大困難，週四卻改口稱，談判已取得進展。

葉爾馬克週四透露，烏俄談判仍在進行中，談判剛開始舉步維艱，俄方還發出最後通牒，但隨著時間的推移，已展開真正對談。

葉爾馬克提到：「雙方能否達成協議是個問題，但目前取得進展，研判烏俄元首會面的時刻越來越近。」

葉爾馬克進一步稱：「我們對達成停火協議抱持謹慎樂觀的態度。談判正在進行中，雙方就某些事項可達成一致的意見。但對烏方來說，最重要的事是停止戰爭，將所有俄羅斯軍隊撤出，並為烏克蘭建立一個新的安全框架。」

他強調，兩國元首會面是必要的，因為這是解決真正棘手問題的唯一途徑。他對透過外交突破、結束戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的態度。

澤倫斯基幕僚長說：烏俄元首會面是必要的 (圖片：AFP)

截至目前，普丁拒絕與澤倫斯基直接會面，俄國對解決烏克蘭危機開出的條件包括：承認頓巴斯及克里米亞主權、烏克蘭去軍事化、去法西斯化以及保持中立。

烏方則多次明確表示，烏克蘭不會同意在頓巴斯及克里米亞做出任何領土上的讓步。澤連斯基多次提到，烏克蘭已體認到必須接受不會成為北約軍事聯盟成員的這個事實。