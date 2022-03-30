〈財報〉美光財報、財測雙優 看好全年營收創新高 盤後漲4%

記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (29 日) 美股盤後公布上季財報與本季財測雙雙優於華爾街預期，並看好全年營收再刷新高，帶動盤後股價勁揚 4%。

美光 Q2 營收年增 25%，至 77.86 億美元，高於 FactSet 訪調分析師預期的 75.3 億美元，調整後每股獲利為 2.14 美元，高於 FactSet 預期的 1.98 美元。

展望 Q3，美光預估營收落在 85 億美元至 89 億美元間，優於 FactSet 預期的 81.3 億美元，調整後每股獲利估達 2.36 美元至 2.56 美元，優於 FactSet 預期的 2.24 美元。

財報發布後，美光周二盤後漲 4.1%，截稿前報每股 85.41 美元。該股今年迄今已跌近 12%，跌幅大於費半的 8.1%。

Q3 財測 (Non-GAAP)

營收：87 億美元 (±2 億美元) vs. 81.3 億美元 (FactSet 預期)

毛利率：48%(±1%)

營業費用：10.5 億美元 (±2500 萬美元)

稀釋後 EPS：2.46 美元 (±0.1 美元) vs. 2.24 美元 (FactSet 預期)

Q2(截至 3/3) 財報關鍵數據 (Non-GAAP)

營收：78 億美元 vs. 75.3 億美元 (FactSet 預期)

毛利率：47.8%，去年同期為 32.9%

淨利：24.44 億美元，年增 117%

稀釋後 EPS：2.14 美元 vs. 1.98 美元 (FactSet 預期)

美光 Q2 DRAM 銷售額年增 29%，至 56.3 億美元，占總營收比重達 73%，NAND 營收年增 19%，至 19.5 億美元，占總營收比重 25%，兩者表現均優於分析師預期。

美光表示，Q2 DRAM 平均售價自前一季下滑，跌幅為中間個位數百分比 (mid-single-digit percentage)，NAND 平均售價實現中個位數百分比增長。

美光預期，DRAM 和 NAND 晶片本季毛利率將有所改善。

美光指出，隨著企業 PC 銷售增長，需求有所改善，資料中心相關應用銷售額在 Q2 成長至少 60%，工業應用銷售額也增約 60%，汽車應用銷售則創歷史新高。

牽動記憶體晶片需求的 PC 市場，疫情期間因居家辦公帶來的設備添購潮而成長，但近期出現放緩態勢。美光預料，今年 PC 出貨量將與 2021 財年持平。

俄烏局勢影響

烏克蘭為半導體用氣體生產大國，生產的氖氣占全球供應的一半，市場不免擔憂，俄烏局勢恐導致氖氣斷供，進而推升半導體製造成本。

面對俄烏情勢發展，美光預期晶片生產不會受到戰爭帶來的負面影響，不過，公司必須確保特殊氣體與礦產等部分原料供應，因此確實有成本增加的風險。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 還警告，中國疫情升溫迫使當地重啟封鎖措施，也為電子供應鏈帶來風險

不過整體來看，受惠於上半年強勁的出貨表現，美光看好全年營收再創新高，實現穩健獲利。

美光並預期，2022 日曆年 DRAM 位元成長率 (bit growth) 將介於 14% 至 19%(mid-to-high teens)，NAND 位元成長率約 30%，潛在需求將由資料中心、5G 智慧手機以及汽車、工業市場增長帶動。