〈俄烏衝突〉烏克蘭最大固網電信業者遭網攻 逐步恢復服務中

烏克蘭政府官員證實，烏克蘭最大固網電信公司周一 (28 日) 遭受重大網路攻擊，使全國網路陷入中斷，目前服務已逐步恢復中，專家認為，這恐怕是俄烏衝突爆發以來最嚴重的一次網路攻擊。

烏克蘭國家特別通訊和資訊保護局局長 Yurii Shchyhol 表示，敵軍對烏克蘭電信 (Ukrtelecom) 的 IT 基礎設施發動強大網路攻擊，但已遭到擊退，烏克蘭電信現在有能力開始恢復服務供應。

烏克蘭電信發言人 Mikhail Shuranov 也證實，正在逐步恢復網路服務。

網路監控組織 NetBlocks 發現，烏克蘭電信周一上午就開始處理網路服務中斷，並稱這次的斷線問題並非電力或纜線遭切斷所致，恐怕是自俄羅斯 2 月入侵烏克蘭以來最嚴重的一次網路攻擊事件。

NetBlocks 表示，新一波網路攻擊嚴重削弱烏克蘭的全國連網能力，不僅影響範圍大，持續時間也被拉長，與多數戰火嚴峻地區斷電與網路中斷不同的地方在於，這次的網路攻擊打擊的是國家電信營運商。

烏克蘭電腦緊急應變小組 (CERT) 上周公布統計數據顯示，目前烏克蘭已遭遇 60 次網路攻擊，其中 11 起為針對中央和地方政府，8 起針對軍隊和執法當局，僅 4 起是針對電信和科技公司，且多數攻擊都集中在切斷資訊取得的管道。

CERT 表示，雖然攻擊次數越來越多，但多半都沒有成功，就算有成功，對關鍵基礎設施的運作也幾乎沒有任何影響。