牛熊指標買點浮現！美銀卻警告：第二季股市可能迎強大賣壓

儘管牛熊指標出現買入訊號，美國銀行研判，第二季股市有可能迎來強大賣壓的衝擊。

美國銀行週五 (25 日) 研究報告顯示，美銀市場人氣指標，也就是所謂的牛熊指標出現自新冠疫情來首次處於綠色的買入區域，意味著未來幾週美股有可能出現上漲。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 指出，自 2013 年以來，只有 8 個逆向的「買入訊號」。回測顯示，在買入訊號觸發後的 12 週內，全球股票上漲了 8%，表現優於投資級債券。

近期歐美股市已收復自烏俄戰爭來的失地，本週美股三大指數週線吞紅，標普本週漲幅達 1.8%，那指週升 2%，道瓊週漲 0.3%。

不過，美銀仍完全站在熊市陣營，Hartnett 預計創紀錄的通膨指數衝擊後，將會出現聯準會 (Fed) 升息衝擊，最終將帶來是增長的衝擊。

Hartnett 表示：「雖然 3 月份股市大跌可以持續進一步測試高點，但這只意味著今年第二季有一個強大拋售機會在等待著。」

美銀上週三 (16 日) 調查報告顯示，的基金經理人現金部位已升至 2020 年 4 月新冠疫情初期以來的最高水準，對經濟前景的展望則是 2008 年金融危機以來最悲觀。

牛熊指標是分析師常用來觀察股票市場情緒的代表性指標，使用 0~10 的數值表示市場當前的氣氛，當指標數值處於 0~2 區間，代表市場情緒過度悲觀，這時候的股市可能已經超跌，投資人應該逢低佈局。