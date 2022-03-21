南韓3月頭20天出口額年增10% 半導體出口年增31%

南韓 3 月頭 20 天出口較去年同期增加 10.1% 至 372.56 億美元，進口年增 18.9% 至 393.34 億美元，貿易逆差為 20.78 億美元，半導體出口額則年增 30.8%。

南韓關稅廳 (海關) 周一 (21 日) 公布最新進出口統計數據，2022 年 3 月 1~20 日出口額年增 10.1% 至 372.56 億美元。該段期間的工作日數有 13.5 天，較去年同期減少 2 天；若考量到工作日數，單日出口額較去年同期增加 26.4%。

在不考量工作日數的情況下，主要出口品項的半導體出口額年增 30.8%、石油製品年增 79%、無線通訊機器年增 8.1%；另一方面，乘用車年減 18.1%、汽車零件年減 9.1%。

以出口對象來看，中國年增 11.3%、美國年增 6%、越南年增 30.3%、日本年增 2%；另一方面，歐盟年減 3.9%、香港年減 24%。

3 月 1~20 日的進口額年增 18.9% 至 393.34 億美元。其中原油進口額年增 57.8%、半導體年增 24%、瓦斯年增 114.3%、石油製品年增 52.5%；另一方面，機械類年減 9.6%、乘用車年減 31.2%。

按國別來看，中國年增 10.7%、美國年增 14.1%、日本年增 3.3%、澳洲年增 43.7%、沙烏地阿拉伯年增 95.6%、俄羅斯年增 31.8%；而來自歐盟的進口額則年減 12.9%。

南韓貿易收支受到國際原油上揚等影響，在 2021 年 12 月和 2022 年 1 月，連續兩個月出現貿易逆差；於 2022 年 2 月出現貿易順差。