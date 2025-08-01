川普下60天降價令 17大藥廠股價重挫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-01 03:11

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根據《CNBC》周四 (31 日) 報導，美國總統川普同日要求 17 家主要藥廠在 60 天內採取行動降低美國藥價，威脅若業者拒絕配合將「動用所有手段保護美國家庭免受濫用藥價之害」，相關股價應聲下跌。

川普致函17家主要藥廠要求60天內降價，威脅拒絕配合將動用所有手段施壓。(圖:Shutterstock)

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川普要求 17 家主要藥廠在 60 天內採取行動降低美國藥價。（圖：Truth Social)

重啟最惠國藥價政策

川普 5 月重啟爭議性的「最惠國」政策，要讓美國藥價比照海外較便宜的價格，這次致函就是後續行動。

智庫蘭德公司數據顯示，美國處方藥價格平均比其他已開發國家貴 2 至 3 倍，某些藥物甚至高達 10 倍。

川普在信中批評，藥廠雖提出解決高藥價方案，但這些提案「老調重彈：推卸責任、要求政策讓步，最終只是讓業界拿到數十億美元好處」。

股價應聲重挫

川普表示，未來只接受能讓美國家庭「立即擺脫高藥價，並阻止歐洲等已開發國家繼續白用美國創新成果」的藥廠承諾。

消息公布後藥廠股價應聲下跌。必治妥施貴寶和諾和諾德跌近 5%，葛蘭素史克和默沙東跌逾 3%，賽諾菲重挫逾 8%。

四大降價要求

川普要求企業採取以下步驟：

1. 最惠國價格提供給醫療補助患者：要求藥廠將現有藥物組合以其他已開發國家的最低價格提供給每位醫療補助患者。

2. 保證新藥最惠國定價：要求企業與美國簽約，保證聯邦醫療保險、醫療補助和商業付費方在所有新藥上市時都能獲得最惠國價格。

3. 與外國更積極談判：呼籲企業與他所稱的「外國搭便車國家」更積極談判，美國貿易政策將支持此努力。海外增加的收入必須透過與美國的協議「回流以降低美國患者和納稅人的藥價」。

4. 直銷模式：要求藥廠採用直接銷售給消費者或企業的模式，有效消除中間商，確保所有美國人都能獲得企業提供給第三方付費方的最惠國價格。