槓上iPhone SE？ 三星將發表全新Galaxy A系列手機

據《韓聯社》周一 (7 日) 報導，南韓三星電子將於 3 月中旬，發表中階智慧型手機「Galaxy A」系列的全新機種。三星此舉似乎是衝著美國蘋果公司 (AAPL-US) 即將於台北時間 3 月 9 日清晨 2 點舉辦的春季發表會而來，較勁意味濃厚。

市場預期，在時隔 2 年之後，這回蘋果於春季發表會當中，將發表全新入門款的「iPhone SE」智慧型手機。

日前三星電子在台北時間 2 月 9 日，搶先發表了「Galaxy S22」旗艦系列的智慧型手機，也於 2 月 25 日在全球主要國家上市，台灣市場則於 3 月 4 日在各通路開賣。

另外，三星也計畫在 2022 年第 2 季，推出低階智慧型手機的「Galaxy M」系列，打算以完整的產品線來攻佔整體手機市場。

Galaxy A 系列，是三星智慧型手機的主力產品。根據英國調查公司 Omdia 統計，去年 (2021 年) 三星「Galaxy A12」以 5180 萬支的成績，拿下智慧型手機的銷售冠軍；另外「Galaxy A02」也以 1830 萬支的成績，奪下第 10 名。

而蘋果 iPhone 11、iPhone 12 和 iPhone 13 系列均打入前 10 名；中國企業只有小米的「Redmi 9A」進入前 10，拿下第 5 名。