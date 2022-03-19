〈俄烏衝突〉紐交所母企ICE旗下指數踢除俄國、白俄債券 月底生效

紐約證券交易所 (NYSE) 母公司洲際交易所 (ICE) 循著其他指數公司的腳步，周五 (18 日) 宣布將把俄羅斯與白俄羅斯債券從旗下固定收益指數中排除。

ICE 聲明指出，剔除行動將從 3 月 31 日起生效，加入摩根大通 (JPMorgan)、標普道瓊 (S&P Dow Jones Indices)、明晟 (MSCI Inc.) 和彭博 (Bloomberg LP) 等同業的行列，成為最新一家將俄國資產自旗下指數踢除的公司。

ICE 還說，日後任何使俄國或白俄債券重返旗下固定收益指數的決定，都必須符合法律規範與諮詢結果。

市場分析認為，國家資產遭到指數公司剔除後將陷入困境，就算等到地緣政治局勢好轉，可能也要花上一段時間才能讓交易恢復。

多倫多道明銀行投資組合策略主管 Cristian Maggio 表示：「假設制裁、流動性等方面恢復正常，就算可以開始投資俄國資產，被動投資人也會選擇減持這些部位。」

俄烏戰爭爆發後，各國擴大對俄羅斯的嚴厲制裁，重傷俄國資產，明晟和富時羅素 (FTSE Russell) 本月初開第一槍，前者宣布將俄股自旗下新興市場指數剔除，後者則把俄國排除在旗下所有股票指數之外。

其他指數公司不久後跟進，標普道瓊將俄股自旗下新興市場指數踢除，彭博也把俄國資產自旗下股票指數排除、俄債自固定收益指數剔除。