採購LG面板價格難談妥 三星OLED電視進展緩慢

OLED 電視逐漸成為高階電視市場的主力產品，不過，南韓三星電子 (Samsung Electronics) 相關的布局仍相對較為緩慢，主因是與 LG 顯示 (LG Display) 在採購價格上難以談妥，導致三星推出 OLED 電視的進展受拖延。

長期以來，OLED 電視市場以 LG 電子 (LG Electronics) 一家獨大，為了加速進軍該領域，三星電子不得已向 LG 購買面板，希望以低於賣給 LG 電子的價格從 LG 顯示採購 OLED 面板，但 LG 顯示無法接受，談判也陷入僵局。

三星電子如今正在重組電視產品線，該公司預期將以 Micro LED 電視作為產品線中的最高階，其次是 Neo QLED 電視，隨後才是 OLED 電視。如果公司採用這樣的產品組合，三星電子需盡可能降低 OLED 面板的採購價格，以符合產品價格定位。

有分析師表示，三星原定於 2022 年上半年推出的 QD-OLED 電視也可能會推遲上市。三星顯示於 2021 年 11 月開始量產 QD-OLED 面板，但是良率並不穩定。

三星顯示的 QD-OLED 面板產能為每年 100 萬片。但受限於低良率，每年實際能生產 50 萬至 60 萬片，無法滿足三星電子的面板需求。根據市場研究公司 Omdia 的數據，三星電子的 QLED 電視出貨量在 2021 年達到 943 萬台。

LG 顯示自 2013 年就開始量產 OLED 面板，每月生產達 17 萬片水準，未來三星電子能否在產能擴大及良率方面趕上 LG Display，將影響兩家公司前景。

Omdia 預估，2022 年 OLED 電視在整體電視市場的占比將達到 12.7%。OLED 電視在高價位電視市場的佔比將從 2021 年的 35.7%，在今年增長至 42.1%。同時，QD-LCD 電視的佔比將從 39% 下降到 37.8%。