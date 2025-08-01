鉅亨網編譯段智恆 2025-08-01 01:10

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根據《路透》報導，輝達 (NVDA-US) 周四 (31 日) 回應中國網信辦提出的資安疑慮，強調旗下晶片不含任何「後門」(Backdoors)，不會提供遠端存取或控制功能。此舉發生在美國稍早撤銷對 H20 晶片出口禁令後數周，為輝達在中國的銷售前景再添變數。

輝達遭中國點名資安風險 聲明回應H20晶片無後門(圖：REUTERS/TPG)

中國國家網信辦 (CAC) 指出，針對美方提議要求先進晶片配備追蹤與定位功能以防流向受禁國家，已對此表示關切，並於周四召見輝達，要求其說明 H20 晶片是否存在「後門」安全風險，擔心中國用戶數據與隱私權可能遭受影響。

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輝達在聲明中表示：「資安對我們至關重要。輝達晶片不存在任何後門，能讓他人透過遠端方式進行存取或控制。」

中國安全審查施壓 背後有談判意味

此次中國網信辦的舉措，發生在美國國會與白宮討論立法，要求美企先進晶片附加定位驗證技術之際。這些提案尚未成為正式規範，也未確立技術要求，但凸顯美中圍繞尖端科技的持續角力。

Gavekal Dragonomics 分析師 Tilly Zhang 指出：「輝達晶片在中國市場的可替代性已提升，如今更能成為談判籌碼。中國顯然比過去更有勇氣與自主替代能力，不再完全依賴海外技術。」

輝達執行長黃仁勳 7 月展開高調訪中行程，與政府官員會面並公開讚揚中國人工智慧 (AI) 發展，釋放對市場的重視訊號。然而，中國資安審查的不確定性，為其長期在華布局增添挑戰。

強勁需求支撐 中國難捨輝達晶片

儘管安全審查升溫，分析師認為北京短期內不會強硬打壓輝達，因缺乏可行替代方案。86Research 分析師 Charlie Chai 表示：「這更像是象徵性立場，回應美方對中國技術安全的質疑。中國仍需要輝達晶片用於科研與應用，不太可能祭出實質障礙迫使其退出。」

輝達晶片在中國需求強勁，不僅科技企業，軍方、國營 AI 研究機構與大學也高度倚賴。據《路透》報導，該公司上周向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下單 30 萬個 H20 晶片組，以應對中國市場需求。

輝達同時還在接受中國反壟斷調查，市場監管總局指控其涉嫌違反《反壟斷法》及收購 Mellanox 時的承諾。