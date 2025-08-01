鉅亨網編輯林羿君 2025-08-01 06:00

‌



素有「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 最新撰文表示，設定利率有時更像藝術而非科學，尤其是在經濟持續違背預測之際。鮑爾目前的押注是：美國經濟將在未來兩個月內，顯露出它的「真面目」。

鮑爾不動如山的下賭：美國經濟將在2個月內顯露真面目。(圖:shutterstock)

Timiraos 指出，當前美國經濟正處於兩種截然不同的情境中，而聯準會官員需要數月時間才能判斷究竟身處何處。

‌



情境一：繁榮表象下的經濟疲軟

第一種情境描繪了一個在繁榮表象下正處於險境的經濟。鮑爾一直以來將低而穩定的失業率視為經濟穩定的標誌，但批評者認為，這可能掩蓋了正在逐步惡化的勞動力市場。

Renaissance Macro Research 的經濟研究主管杜塔 (Neil Dutta) 警告，4.1% 的低失業率會產生一種錯誤的安全感。儘管失業率低，但實際想工作卻退出勞動市場的人數異常高，且異常高比例的工人沒有看到工資增長。此外，新增就業的行業數量也僅勉強過半，這在歷史上屬於疲軟水平。

聯準會理事沃勒近期也表達了此類擔憂，他甚至因此對聯準會維持利率不變的決定投下反對票，認為美國經濟並不像表面上看起來那麼強勁。鮑爾本人也承認，失業率的穩定是因為勞動力供應和需求以大致相同的速度下降，因此「我們確實看到勞動力市場存在下行風險」。

除了勞動市場，消費支出也出現了轉弱跡象。美國銀行研究所的數據顯示，飯店、機票和餐飲等服務類消費已連續三個月下降，這是自 2008 年以來首次。同時，低收入家庭的信用卡消費在截至 6 月的三個月內也出現下降，同樣是一年多來的首次。

這表明美國消費者正在削減非必需品支出，而保險和租金等必需品成本仍在持續攀升。儘管美國銀行研究所負責人 Liz Everett Krisberg 格表示，消費者支出正在「降溫但尚未凍結」，但這種趨勢令人擔憂。

房屋市場也可能是加劇勞動市場疲軟的另一個拖累因素。美國住宅投資持續下降，待售房屋庫存增加，顯示那些願意或能夠在高利率下購屋的買家群體正被消耗殆盡。

情境二：經濟將持續一帆風順

第二種情境則認為，上述預警信號不過是噪音。在這種樂觀觀點下，經濟將繼續打破預測，其潛在的驅動力將蓋過任何新出現的負面因素。

巴克萊全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 強調，支撐美國經濟的兩大關鍵因素是人工智慧投資的繁榮和家庭財富的顯著增長。他指出，人工智慧的投資熱潮抵消了利率敏感型產業的疲軟，而房價上漲和股票投資組合帶來的可觀財富積累，將繼續支撐富裕群體的消費支出。

Rajadhyaksha 表示，過去四年美國家庭的財富增長遠超全球其他地區，除非出現不可預見的衝擊，否則很難看到美國會出現全面衰退。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Michael Gapen 也認為，在當前的全球情勢下，聯準會今年幾乎沒有理由降息。他指出，即使關稅相關的價格上漲只是暫時現象，但如果共和黨的減稅措施或潛在的消費者退稅措施刺激了支出，這些措施也可能造成一系列問題。

前阿根廷央行行長、現任美國銀行全球經濟研究主管的 Claudio Irigoyen 則質疑降息的必要性，並指出其他金融泡沫風險。他反問：「如果降息迫在眉睫，為什麼股市每天都在上漲？為什麼私人信貸蓬勃發展？」

他認為，假設關稅衝擊的通膨影響能在數月內完全解決是冒險的，並以疫情期間聯準會對臨時性衝擊的誤判為例，提醒決策者需謹慎。

鮑爾顯然不急於尋求答案

Timiraos 總結，鮑爾目前顯然並不急於尋求答案。正如鮑爾所說，「我認為我們仍處於早期階段，我們只能繼續觀察和學習。」聯準會最近的會議如市場預期維持利率不變，鮑爾為 9 月的下次會議保留了所有選項。