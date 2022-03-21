日立在美國蓋鐵路車輛工廠 將供應給華盛頓都會區交通局

日立製作所 (Hitachi) 周一 (21 日) 宣布，將投資 7000 萬美元 (約新台幣 20 億元) 在美國馬里蘭州的華盛頓郡蓋一座鐵路車輛工廠，預計在 2023 年度冬季展開營運。這是由於日立拿到華盛頓都會區交通局的最大 800 輛地鐵車輛訂單，將在現地進行生產。

日立在美國佛州邁阿密設有鐵路車輛的生產據點，這回決定在馬里蘭州蓋新工廠，在美國的鐵路車輛生產據點也將增加至兩處。

新工廠將於 2022 年秋天動工，待完工之後，每月將可生產 20 輛地鐵車輛。廠房面積 2.85 萬平方公尺，廠區內將鋪設全長 730 公尺的測試用軌道。日立計畫僱 460 名員工，於 2024 年開始出貨。

日立 2021 年從美國華盛頓都會區交通局接到價值 22 億美元、最多 800 輛的地鐵車輛訂單，這也是日立鐵路業務在美國接到的最大一筆訂單。

和華盛頓都會區交通局的現有車輛相比，新車輛除了重量較輕之外，煞車能量回收和換氣系統也都作出改良。另外車廂內也將安裝數位顯示器，以及 Wi-Fi 無線上網等。

日立鐵路業務的總部設於英國，日立 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的鐵路業務營收達 5477 億日圓；其中歐洲市場占了一半，日本市場占 2 成，而美國市場只有 1 成。日立在美國蓋新的鐵路車輛工廠，全球市場布局也將更為均衡。