〈美股盤後〉川普關稅大限逼近 標普創盤中新高後收低

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-01 05:51

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川普關稅大限逼近，美股週四 (31 日) 漲勢回吐，標普 500 指數雖盤中創下歷史新高，但最終收低，結束 7 月漲幅最長紀錄。

川普關稅大限逼近 標普創盤中新高後收低 (圖：shutterstock)

儘管微軟與 Meta 繳出亮眼財報並帶動股價勁揚，但整體大盤仍受壓抑。蘋果與亞馬遜預計將於週四盤後公布財報，市場高度關注後續表現。

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與此同時，美元連續第六個交易日走強，創下今年最佳單月表現，10 年期美債殖利率維持在 4.36%。

白宮發言人李維特週四稱，美國政府將如期於 8 月 1 日對尚未與美方達成貿易協議的國家提高關稅，未達協議的國家將於今晚午夜前 (即台北時間週五中午前) 將收到通知。

美國已與歐盟、英國、日本與南韓達成協議，針對印度與巴西則直接祭出懲罰性稅率。墨西哥方面，現行稅率獲得 90 天展延，以爭取更多談判時間。

數據方面，美國 6 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.3%，年增 2.8%，較 2024 年同期有所升溫，凸顯通膨壓力仍未消退。

美股週四 (31 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 330.3 點，或 0.74%，收 44,130.98 點。

那斯達克指數下跌 7.23 點，或 0.03%，收 21,122.45 點。

S&P 500 指數下跌 23.51 點，或 0.37%，收 6,339.39 點。

費城半導體指數下跌 179.40 點，或 3.10%，收 5,607.92 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 30.63 點，或 0.20%，收 15,217.30 點。

標普 11 大板塊血染一片，醫療保健類股大跌 2.79%。通訊服務與公用事業逆勢收高。 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 飆升 11.25%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.71%；Alphabet (GOOG-US) 收低 2.32%；微軟 (MSFT-US) 大漲 3.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.70%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 崩跌 8.03%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 3.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週四收低 0.71% 至每股 207.57 美元，盤後股價彈升超 2.5%。蘋果週四盤後公布上季營收年增 10%，創 2021 年底以來最大增幅，其中中國市場營收成長 4%，受惠於當地補貼。執行長庫克表示將大幅擴大 AI 投資，並對加速併購持開放態度。

微軟 (MSFT-US) 週三公布的財測優異，收高 3.95% 至每股 533.50 美元，盤中市值突破 4 兆美元。

Meta (META-US) 財報同樣告捷，該股一字漲飆高 11.25% 至每股 773.44 美元。

Arm ADR (ARM-US) 股價暴跌 13.44%，公司預測第二季財測平平，並投入自家晶片開發，分析師憂心成本結構變化，認為前景不明朗，引發投資人疑慮。

輝達 (NVDA-US) 收低 0.78% 至每股 177.87 美元。中國網信辦約談輝達，要求說明 H20 晶片資安風險。輝達回應強調晶片無後門，資安對公司至關重要。

設計軟體公司 Figma 於 31 日 開始交易，公司透過首次公開募股 (IPO) 成功籌集 12.2 億美元。 本次發行價定為每股 33 美元，超出預期範圍，該股飆高 250% 至每股 115.50 美元。

川普週四要求 17 家主要藥廠在 60 天內採取行動降低美國藥價，威脅若業者拒絕配合將「動用所有手段保護美國家庭免受濫用藥價之害」，輝瑞 (PFE-US) 等多家製藥公司承壓。

經濟數據

美國 6 月 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.5%，前值 2.4%

美國 6 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.7%，前值 2.8%

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 6 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.4%

美國 6 月個人支出月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.0%

華爾街分析

聯準會週三維持利率不變。Bellwether Wealth 投資長 Clark Bellin 表示：「目前通膨仍具黏性，支持聯準會維持利率不變。美股今年來表現亮眼，即使未有降息，也不影響資金進場意願。」

市場即將聚焦週五公布的 7 月非農就業報告，預估就業成長將放緩，失業率小幅上升至 4.2%。分析師指出，企業招聘態度趨於謹慎，料將進一步影響美股評價與聯準會政策預期。

UBS 全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示：「雖預期未來 12 個月股市仍有上漲空間，但投資人應留意短期波動，可透過資本保值與分批進場策略因應。」