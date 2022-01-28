〈美股盤後〉美股坐雲霄飛車收黑 特斯拉市值蒸發超過千億美元

儘管美國第四季 GDP 報喜，聯準會升息與縮表預期持續打壓市場情緒，企業財報表現不一，美股週四 (27 日) 歷經雲霄飛車的動盪日，美元觸及 18 個月高位，金價下滑，美國天然氣單日狂飆近 50%。

美股週四開高殺低，油價下跌無阻能源股漲勢，特斯拉財報預告全年供應鏈限制後，其股價暴跌逾 11%，汽車類股隨之倒地。英特爾拖累道瓊終場小幅收黑，標普指數再次在 200 日移動平均線 (4434) 遭遇阻力並回吐早盤漲幅，終場收跌 0.54%。台積電 ADR 挫逾 5%，費半慘遭血洗跌逾 4.7%。

數據消息，美國商務部週四公布，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 季增年率達 6.9%，優於市場預估的 5.5%，繳出全年度增長創 1984 年以來最亮眼表現。

政經消息，聯準會週三利率會議後明確「超鷹派」立場，最快 3 月升息、不排除每次會議都可能升息，還將大幅縮表。利率期貨市場顯示，市場預期今年底前升 5 碼機率攀抵五成。

地緣政治消息，烏俄戰爭危機暫歇，俄羅斯、烏克蘭，法國及德國官員於巴黎舉行「諾曼第模式」會談，俄烏兩國同意無條件遵守「停火協議」，新一輪談判將在 2 週後於德國柏林舉行。俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 與美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 未來幾天將舉行會談。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.64 億例，死亡數突破 563 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 100 億劑疫苗。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 7.31 點，或 0.02%，收 34,160.78 點。

那斯達克指數下跌 189.34 點，或 1.4%，收 13,352.78 點。

標普 500 指數下跌 23.42 點，或 0.54%，收 4,326.51 點。

費城半導體指數下跌 163.01 點，或 4.78%，收 3,243.99 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、公用事業和必需消費品板塊領漲，非必需消費品、房地產和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.29%；Meta(原臉書）(FB-US) 漲 0.0034%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.55%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.05%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 2.33%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.95%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.76%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.31%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.17%；

費半成分股血染一片。泰瑞達 (TER-US) 暴跌 22.41%；英特爾 (INTC-US) 大跌 7.04%；AMD (AMD-US) 大跌 7.33%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.64%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.01%；美光 (MU-US) 下跌 3.96%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.47%。

台股 ADR 僅中華電信一枝獨秀。台積電 ADR(TSM-US) 大跌 5.44%；日月光 ADR(ASX-US) 大跌 5.36%；聯電 ADR(UMC-US) 大跌 5.93%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.60%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週四暴跌 11.55% 至每股 829.10 美元。特斯拉第四季財報營收與獲利均超乎市場預期，但特斯拉警告，供應鏈問題可能會限制 2022 年的生產，而且今年不推出任何新車型。

英特爾 (INTC-US) 慘跌 7.04% 至每股 48.05 美元。英特爾第四季財報表現持穩，不過英特爾最大事業部門「客戶運算事業組 (Client Computing Group) 下降 7% 至 101 億美元，而且今年第一季財測低於預期。

Netflix (NFLX-US) 猛漲 7.51% 至每股 386.70 美元。美國避險基金大咖阿克曼 (Bill Ackman) 趁機抄底 Netflix，最近旗艦公司 Pershing Square 購入超過 310 萬股 Netflix 股票，躋身成為 Netflix 前 20 大股東。

經濟數據

美國 Q4 GDP 季增年率初值報 6.9％，預期 5.7%，前值 2.3%

美國 Q4 GDP 季增年率初值報 6.9％ (圖：Zerohedge)

美國 12 月耐久財訂單月增率初值報 - 0.9％，預期 - 0.4%，前值 2.6%

美國上周 (1/22) 初領失業金人數報 26 萬人，前值自 28.6 萬人上調至 29 萬人

美國上周 (1/15) 續領失業金人數報 167.5 萬人，前值自 163.5 萬人下調至 162.4 萬人

美國 12 月成屋待完成銷售月增率報 - 3.8%，預期 - 0.9%，前值 - 2.3%

華爾街分析

聯準會主席鮑爾週三表示，聯準會支持從 3 月開始升息，而且不排除每次會議都可能升息。

Jefferies 分析師 Aneta Markowska 指出，聯準會主席鮑爾徹底終結一切「漸進」政策指引，因為美國經濟前景充滿不確定性。

美股開高走低成為本週常見模式，Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為：「市場波動不會很快消失，因為『逢低買入』的投資人有了『逢高賣出』的新口號。」

Moya 研判：「週四股市反彈動能沒有持續下去，是因為美企財報在提醒市場，供應鏈問題依然存在，獲利預測也沒有提供任何樂觀的理由，許多市場交易員仍在消化週三聯準會利率會議的消息。」

國際貨幣基金 (IMF) 貨幣與資本市場部門主管 Tobias Adrian 稱，聯準會採取措施收緊金融市場條件以控制通膨，使得美股未來出現 9% 以上的拋售將不足為奇。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)