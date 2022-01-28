〈財報〉威騰Q2報喜 Q3財測受供應鏈影響看淡 盤後跌逾8%

硬碟大廠威騰電子（Western Digital）周四（27 日）盤後公布 2022 會計年度第二季財報，儘管營收、獲利表現出色，雲端運算相關營收飆升 89%，但第三季財測受供應鏈影響不盡理想，盤後股價下跌逾 8%。

在供應鏈與疫情挑戰下，威騰電子第三季（截至 3/31）財測不盡理想，營收預估介於 44.5 億至 46.5 億美元之間，經調整後每股獲利介於 1.5 到 1.80 美元，皆低於華爾街分析師預估的 42.3 億與 1.76 美元。

不過第二季（截至去年 12/31 ）財報優異，營收年增 23% 至 48.3 億美元，按非一般公認會計準則（non-GAAP）每股獲利報 2.30 美元，均遠超乎華爾分析師預估的 42.6 億與 1.87 美元。

威騰表示，雲端運算相關營收在第二季飆升 89%，但個人電腦（PC）營收則下滑 1%，產品零售銷售則持平。

威騰電子 (WDC-US) 周四盤後下跌 8.51%，每股報 49.26 美元。

威騰電子執行長 David Goeckeler 表示，強勁的業績是在「供應鏈中斷與疫情持續干擾下達成」，並指出儘管終端市場需求強勁，但這些問題仍將對近期業績構成不利影響，不過這些暫時的不利因素終將消退，預估公司將處在更具優勢地位，進而推動周期業績成長。

整體而言威騰電子在成本與獲利方面存在一些問題，與其競爭對手希捷（Seagate）日前發布的 2022 會計年度第二季財報形成鮮明對比。

希捷第二季營收報 31.6 億美元，按非一般公認會計準則每股獲利為 2.41 美元，皆優於該公司先前預估的 31 億與 2.35 美元，此外，還將第三季按非一般公認會計準則營益成長幅度，從原估的 15 % 至 20% 上修為 18% 至 22%。

希捷 (STX-US) 周四勁揚 7.65%，收每股 103.68 美元，盤後翻黑下跌 1.62%。