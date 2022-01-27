一文解讀Fed最新決策：鷹派支持3月升息、不排除每次會議都有升息可能、準備大幅縮表

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (26 日) 發布的最新貨幣政策聲明暗示，聯準會 (Fed) 最快將在 3 月升息以對抗數十年來的最高通膨。

聯準會自 2020 年 3 月以來一直將利率維持在接近零與購買債券，以支持經濟和金融市場，聯準會週三宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，重申將在 3 月初完成縮減購債 (Taper)，而疫情爆發以來的首次升息可能會在六週內到來。

Fed 最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

(圖片：AFP)

重點一：通膨風險

鮑爾與大多數 FOMC 官員皆認為，通膨風險仍然偏高，高通膨有可能會持續下去、進一步上揚。

鮑爾指出，在上一次經濟復甦期間，聯準會官員過去十年的大部分時間裡都希望看到的薪資上漲，可能對對抗通膨不利。

他提到：「薪資快速上漲，我們關注持續的實際薪資增長超過生產力可能給通膨帶來上行壓力的風險。」

鮑爾重申，聯準會將使用工具來支持經濟和強大的勞動力市場，並防止更高的通膨變得根深蒂固。

重點二：支持 3 月升息而且不排除每次利率會議都可能升息

最新 FOMC 聲明提到，由於通膨率遠高於 2%，而且勞動力市場強勁，委員會預期將很快適合上調聯邦基金利率目標區間。

鮑爾說，美國經濟不再需要持續高水平的貨幣政策支持，勞動力市場和通膨方面皆看到顯著進展，遠高於 2% 長期目標，經濟不再需要持續高度寬鬆的貨幣政策支持，預期將很快升息。

關於升息時間點與幅度，鮑爾提到，在符合條件的情況下，委員會打算在 3 月升息，目前尚未確認升息幅度，因為政策需要靈活度，但不排除每次利率會議都有升息的可能。

他指出：「在不威脅勞動力市場的情況下，升息還有很大的上行空間。美國職位空缺數遠遠超過求職人數，就是勞動力市場非常非常強勁的跡象。」

重點三：準備大幅縮表

聯準會於另一份聲明中釋出縮減資產負債表的原則，委員會將在升息開始後才會啟動縮減資產負債表的過程，從長期來看將主要持有美債，並準備根據經濟和金融發展狀況調整完成資產負債表正常化的任何細節。

鮑爾表示，縮表需要一段時間來進行，「目前資產負債表規模比它需要的要大得多 (9 兆多美元)，我們有大幅縮減的工作要做，這需要一些時間，希望這個過程有序且可預測。」

重點四：供應鏈問題

除了薪資通膨外，鮑爾還提到，供應鏈問題比聯準會最初預期的要長。他預估供應鏈問題將持續到明年，希望下半年看到供應鏈問題解決能有所進展。

重點五：殖利率曲線

投資人近期擔心，短期和長期的美債殖利率間的差距縮小可能預示著經濟未來將出現問題。鮑爾表示，聯準會官員確實正監測美債殖利率曲線趨平的狀況，但這個指標不是預測經濟結果的鐵律。

他提到：「我們確實監控殖利率曲線走勢，但我們不控制它」

市場反應

鮑爾更偏鷹派的言論讓美股嚇跌，標普早盤漲幅 2% 盡數回吐後收黑，美元攀升至一個月以來最高，10 年期美債殖利率超過 1.8%。

華爾街分析

富國銀行的利率策略總監 Michael Schumacher 稱，聯準會聲明無害，關於縮表的評論在很大程度上是意料之中的，這是一個相當中庸的聲明，不需要太多消化，投資人可以將重點放在關注鮑爾記者會。

Renaissance Macro Research 經濟研究主管 Neil Dutta 表示，鮑爾記者會基調是鷹派，面對通膨率若意外升高，聯準會將比在就業率意外下降的情況下更願意加快升息速度。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 寫道：鮑爾談話很明顯透露，進一步升息的風險升高了，美股早盤漲勢以失敗告終。