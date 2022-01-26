〈財報〉波音上季為787延誤支出35億美元 但2年來首見正現金流

在過去 15 個月的大部分時間裡，由於生產問題導致無法交機，波音公司 (BA-US) 因此在第 4 季財報中對其 787 夢幻機提撥了 35 億美元的稅前支出。

然而，該公司 26 日表示，第 4 季產生正現金流，比高階主管之前的預測提早達到這個關鍵里程碑。主要得力於在兩次 737 Max 致命空難事故 2 年後，監管機構取消了對該型飛機的禁令，致使交機量激增，推動了銷售數字。

以下是該公司與 Refinitiv 所遵循的分析師估計相比的表現：

該公司調整後每股虧損 7.69 美元，而 Refinitiv 分析師預期為每股虧損 42 美分。去年全年虧損 42.9 億美元，為連續第 3 年虧損，原因是疫情和生產問題繼續損害其獲利；但已較 2020 年公司虧損 119.4 億美元有所改善。

波音公司第 4 季淨虧損 41.6 億美元，不到一年前虧損 84.4 億美元的一半。銷售額年減 3% 至 147.9 億美元，低於分析師預期的 165.9 億美元。

波音去年的飛機銷量和交機量激增，但新機交貨給航空公司的數量仍落後於競爭對手空中巴士。

由於 787 夢幻客機出現一系列製造缺陷，波音公司在過去一年的大部分時間裡暫停交機 ，對主要顧客如美國航空 (AAL-US) 和夏威夷航空 (HA-US) 帶來挑戰。

美國航空上月表示，由於 787 交機延誤，它將削減其國際航班表。該公司財務長 Derek Kerr 在上週的財報電話會議上表示，波音公司已經為延誤交機支付罰款，如果出現更多延誤，波音「將補償我們的損失」。

波音削減了夢幻客機的產量，也推高了生產成本。整體耗費預計將達 55 億美元，包括到 2023 年的 20 億美元額外成本。