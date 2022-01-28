大鉦資本出手！瑞幸咖啡債務重組落幕

多家中外媒體週四 (27 日) 報導，中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡已收到中國私募股權投資管理公司大鉦資本 (Centurium Capital) 股權收購要約，歷時一年多的債務重組落幕。

瑞幸咖啡 2020 年初被渾水發布匿名報告做空，該公司 2020 年 4 月被證實財務造假，涉及資金高達 22 億元，導致瑞幸股價暴跌，價值嚴重縮水，瑞幸董事會經多數決議，終止 CEO 錢治亞與 COO 劉劍的職位，要求陸正耀辭去董事長和董事職務，由開曼法院交由 KPMG 託管清算，償還多個金融機構的債務。

本次出售股權即來自陸正耀原財務造假管理層的股權，瑞幸週四公告，大鉦資本牽頭的買方團股權收購要約，從特定賣方購買總計 383425748 股瑞幸咖啡 A 類普通股票。除了大鉦資本外，還包括私募投資機構 IDG 資本和 Ares SSG Capital Management。

此次交易完成後，大鉦資本的投票權將提升至 50% 以上，成為瑞幸咖啡的控股股東、實際控制人，至此，歷時一年多的瑞幸咖啡各項債務重組畫上了句點。

瑞幸公告大鉦資本已成為控股股東。(圖片：AFP)

天灝資本董事長侯曉天稱，當造假管理層和瑞幸再無瓜葛後，瑞幸重組進程中的最大障礙得到徹底清除，投資人利益在新的管理層領導下有望得到最大保障。

瑞幸上週傳出正研究回到那斯達克重新上市的計畫，最快可能將在今年底進行，不過遭到該公司否認。該公司從 2020 年 6 月 29 日從那斯達克下市，進入場外市場 (OTC)，最低 0.95 美元開始交易。

瑞幸咖啡 (LKNCY-US) 場外股價午盤一度升破 10 美元，飆漲 15%，領跑中概股，截稿前其股價漲幅收斂，暫報每股 9.01 美元。