〈財報〉英特爾Q4、全年營收創新高 但料擴廠打壓Q1毛利率 盤後挫逾2%

英特爾 (INTC-US) 周三 (26 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，受惠於資料中心業務帶動，第四季與全年營收均創歷史新高，但財測不如市場預期，此外，擴大投資將使毛利率面臨壓力，盤後挫跌 2.3%。

F2022 Q1 財測 (non-GAAP)

營收：183 億美元 vs 176.2 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後每股盈餘 (EPS)：0.8 美元 vs 0.86 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率：52%，較第四季下滑 3.4 個百分點 vs 接近 53%(分析師預期)

英特爾執行長季辛格 (Patrick Gelsinger) 在電話會議上表示，晶片空前的強勁需求將會持續，供應鏈問題有所紓解但預料今年、明年的供給問題仍將存在。

季辛格表示，Tiger Lake 處理器目前已經出貨量超過 1 億台，第 12 代 Alder Lake 正進一步擴大市場領導地位，看好將保持此強勁氣勢，今年晚些時候將推出 Raptor Lake 處理器。

季辛格接著說道，新一代伺服器晶片 Sapphire Rapids 計劃將在本季開始出貨，產量將在第二季增加。英特爾 Arc 獨立顯卡也已向各大筆電品牌發貨，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、三星等，預計本季將會在市場上亮相。

季辛格表示，該公司 IDM 戰略持續進行，首先英特爾已完成 NAND 業務出售，此外正計劃在 2022 年將 Mobileye 上市。上周還宣布將斥資 200 億美元在俄亥俄州建造新廠。

展望第一季，來自美光的新任財務長辛瑟 (David Zinsner) 表示，OEM 廠庫存失衡限制一些終端市場的出貨能力，第一季營收將受到晶片供給限制、正常的季節淡季和 PC 筆電庫存調整的影響。

此外，辛瑟表示，受到 10 奈米產能爬坡和晶圓產能資本支出增加的影響，第一季毛利率將持續承壓。

擴大投資恐影響毛利率的看法，使英特爾周三盤後股價挫跌 2.69% 至每股 50.30 美元，稍早收盤上揚 1.35%。

Q4 (截至 12/25) 財報關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 195 億美元 vs 183.1 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後 EPS：1.09 美元 vs 0.91 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率：55.4%，年減 4.6 個百分點

營益率：25.9%，年減 6.6 個百分點

淨利：45 億美元，年減 27%

F2021 財報關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 747 億美元 (年增 2%) vs 735 億美元 (公司上季預期)

EPS：5.47 美元 vs 5.28 美元 (公司上季預期)

毛利率：57.7%，年減 1.7 個百分點

Q4 營收依業務細分

客戶運算事業群 (CCG)：101 億美元，年減 7%

資料中心 (DCG)：73 億美元 (年增 20%) vs 66.6 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

物聯網事業群 (IOTG)：11 億美元，年增 36%

Mobileye：3.56 億美元，年增 7%

非揮發性記憶體事業群 (NSG)：10 億美元，年減 18%

可程式化解決方案事業群 (PSG)：4.84 億美元，年增 15%

英特爾表示，第四季創紀錄表現為全年畫下完美句點，第四季營收足足高於先前財測 10 億美元，主要動能來自於本地內部部署 (on-premise)、企業與政府部門強勁需求，部分客戶由於乙太網供電取得出現困難，因而向英特建置新供電伺服器。

CCG 業務第四季營收下滑近 7%，因供應鏈問題與數據機產量下滑，其中筆電營收年減近 16%，出貨量也下滑 18%，不過筆電與桌機平均銷售價格 (ASP) 年成長都有雙位數表現。

受惠於強勁企業級伺服器需求，企業與政府伺服器營收年增達 53%，使資料中心 (DCG) Q4 營收創下歷史紀錄，年增 20%，季辛格表示，去年光是 12 月 Xeon 伺服器處理器出貨量就高於任何競爭對手全年出貨量。