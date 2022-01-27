〈財報〉特斯拉Q4營收獲利強勁 但示警今年供應鏈問題 盤後急殺5%後翻漲

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (26 日) 公布第四季業績較市場預期強勁，但因警告 2022 全年可能都存在供應鏈問題，盤後股價一度挫達 5%，隨後又反彈至小幅上升的領域。

特斯拉表示：「由於供應鏈成為主要限制因素，我們自家工廠已經連續幾季運作都低於產能，這情況恐怕會在 2022 年持續下去。」

近時確認，特斯拉周三收高 2.07% 至每股 937.41 美元，盤後上漲 0.44%，報每股 941.56 美元。

特斯拉 Q4 財報 (12/31 止) 關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS (不含一次性項目)：2.52 美元 vs. 2.36 美分

營收：年增 65% 至 177.2 億美元 vs. 165.7 億美元

純益：年增 760% 至 23.2 億美元 (GAAP)、29 億美元 (NON-GAAP)

毛利率：自上季的 26.6% 上升至 27.4%

Q4 營收分布

汽車銷售營收：年增 71% 至 159.7 億美元

能源生產和儲存營收：年減 8% 至 6.88 億美元 (StreetAccount 共識預期 8.151 億美元)

能源生產和儲存營收數據低於預期，且是該部門自 2021 年第一季以來最低營收數據。

今年不推新款車 未見重型半卡車和 Cyber​​truck 消息

馬斯克周三在電話會議上表示，他預期特斯拉 2022 年仍會受限於晶片供應，且特斯拉今年不會推出新車款。「我們今年不會推出新車款，因為零件供應仍受限。」

他說，公司將轉而致力於打造未來車輛的工程和模具。

特斯拉股東一直等待的 Semi 重型半卡車和實驗性 Cyber​​truck 掀背卡車卻遲遲未見最新進展。

馬斯克也提到，公司目前沒在開發 2.5 萬美元的小型電動車，這與他在 2020 年特斯拉電池日演講中展露的雄心壯志大相逕庭。

馬斯克去年 11 月在推特上曾表示，「今年真是場供應鏈噩夢，而且還沒結束，我會在下次財報電話會議上提供更新的產品路線圖。」

FSD 和德州廠進展

特斯拉透露，其名為 FSD Beta 的實驗性駕駛輔助系統測試計畫，已在美國擴展至約 6 萬名用戶。

針對特斯拉與顧客在美國公路上測試該未完成的新式駕駛輔助系統，加州車輛管理局 (DMV) 和美國國家公路交通安全管理局 ( NHTSA) 均啟動調查。

特斯拉表示，「全自動駕駛 (FSD) 軟體仍是我們主要關注領域之一。隨時間推移，我們軟體相關獲利應該會加速公司整體的獲利率。」

特斯拉也確認，Model Y 已於 2021 年底在德州奧斯汀工廠開始生產，且將在經過認證程序後，自該工廠開始交付。

該公司指出，特斯拉加州 Fremont 工廠 (特斯拉第一家美國工廠) 2021 年的產量創新高紀錄，且現在目標讓該工廠年產能超過 60 萬輛。