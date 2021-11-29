本週操盤筆記：美11月非農報告、OPEC+部長級會議、伊朗核談判重啟

本週重點國際財經大事包括：美國 11 月非農報告、OPEC+ 召開部長級會議、伊朗核談判重啟，其中市場最為關注美國 11 月非農報告。

本週操盤筆記 (1129-1203)

1. 美國 11 月非農報告：

週五 (3 日) 美國勞工部將公布 11 月非農報告，市場預期，11 月美國新增非農就業將達 50.0 萬人，雖比前月的 53.1 萬人小幅放緩，但仍將維持單月極高的 50 萬人就業增速。

市場並預期，在新增非農就業的強力帶動下，預計 11 月美國失業率將進一步降至 4.5%，優於前月的 4.6%。

2.OPEC+ 召開部長級會議：

週四 (2 日) OPEC+ 將召開部長級會議，據《彭博社》半島，OPEC+ 官員透露，為了因應 Omicron 可能帶來的油價下跌風險，沙烏地阿拉伯將在該會議上提議，暫時放棄 2022 年 1 月每日增產 40 萬桶的原定計劃。

3. 伊朗核談判重啟：

自本週一 (29 日) 啟，伊朗核談判將在奧地利首都維也納舉行，中國、法國、德國、俄羅斯、英國、伊朗都將出席圓桌會議。

本次圓桌會議上，各國代表將討論美國可能重返伊朗核協議的可能性，以及確保各國如何確實履約談判協議。