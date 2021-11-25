〈美股熱門股〉惠普、戴爾前景俏 Affirm、Marqeta喜迎購物季

惠普、戴爾前景俏 大漲 10.10% 與 4.81%

PC 雙雄惠普 (HPQ-US) 與戴爾 (DELL-US) 在亮麗財報與前景加持與分析師看好前景下，周四（24 日）股價分別大漲 10.10% 與 4.81%。

惠普 2021 會計年度第四季 (截至 10/31) 營收年增 9% 至 167 億美元，經調整後 EPS 為 0.94 美元，雙雙高於市場預估的 154 億與 0.88 美元。

戴爾同日公布 2022 財年第三季 (截至 10/31) 營收年增 21% 至 284 億美元，調整後 EPS 為 2.37 美元，皆優於市場預估的 268 億與 2.23 美元。

瑞銀分析師 David Vogt 表示，兩家公司繳出亮眼財報主要受惠於電腦價格上漲，上季戴爾平均售價比去年同期漲近 5%，而惠普則漲逾 6%；另一個原因是，供應吃緊影響折扣減少。Vogt 對兩檔股票都維持「買入」（Buy）評等。

花旗分析師 Jim Suva 也看好這兩檔股票，認為居家混合辦公的模式將提升商業電腦需求數個季度，此外 PC 價格正在上漲，有助提高公司獲利與現金流。

惠普在上季回購 18 億美元的庫藏股，使 2021 年度的股票回購總額達到 62 億美元，公司高層表示將在 2022 年至少再回購 40 億美元股票。該公司最近將現金股息從每股 0.78 美元提高至 1 美元，使其股票殖利率達到 2.5% 左右。

與此同時，戴爾計劃將調整後自由現金流的 40% 至 60%，以回購股票與配發現金股利方式回饋股東，預計包括每年至少支出 10 億美元配息，該數字也讓該股殖利率達到 2.5% 左右。

Affirm、Marqeta 喜迎購物季 上漲 4.03%、9.87%

隨感恩節假期與購物季到來，由於物價上漲與商品短缺，今年消費者禮物支出將增加，提振線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US)、 Marqeta(MQ-US) 周四股價分別上漲 4.03%、9.87%。

在物價上漲的背景下，消費者在「黑色星期五」（Black Friday）和「網路星期一」（Cyber Monday）期間的花費將進一步提高，先前全美零售聯合會（NRF）調查顯示，今年的假日消費將打破紀錄。

NerdWallet 報告指出，去年用信用卡購買節日禮物的消費者中，有超過 29%（超過 3,500 萬人）還在償還信貸。

美國人民在 2020 年償還創紀錄的 830 億美元信用卡債務後，推動信用卡結算餘額回升，紐約聯準銀行最新數據顯示，今年第三季信用卡結算餘額整體增加 170 億美元，平均餘額是 5,525 美元。

在一般情況下，信用卡債務難以償還，美國消費者資料產業協會（CDIA）負責公共政策與法律事務的資深副總裁 Eric Ellman 表示，消費者要仔細考慮今年要承擔的新債務，如果信用評分下降，會增加未來借貸成本。

John Deere 第四季獲利亮眼 勁揚 5.32%

產品需求強勁沖淡罷工影響，使農業機具設備商 John Deere(DE-US) 2021 會計年度第四季獲利表現出色，激勵周四股價勁揚 5.32% 至 367.86 美元。

John Deere 第四季（截至 10/31）營收年增 16% 至 113 億美元，淨利年增 70% 至 12.8 億美元，合每股 4.12 美元，皆優於 FactSet 調查分析師預估的 104.6 億與 3.87 美元。第四季設備銷售總額為 103 億美元，高於去年同期的 87 億美元。

John Deere 預估 2021 全年淨利為 59.6 億美元，2022 全年淨利將介於 65 億至 70 億美元之間，而分析師預估後者為 67 億美元。

儘管 John Deere 提高農業機具價格，但強勁需求還是推動銷售，該公司表示，目前在北美大部分大型農業設備訂單已滿或接近滿，並將持續到 2022 會計年度，預計銷售最多將成長 25%。

此外該公司也計劃明年將大型農用機械、建築機械與林業機械價格分別調漲 9% 與 8%，以彌補工人罷工帶來的成本上升。

Third Bridge 資深分析師 Patrick Donnelly 表示，與以往的盛衰更替周期不同，農業設備行業目前的需求相當穩健。

Edward Jones 分析師 Matt Arnold 表示，即便 John Deere 面臨罷工、成本上漲等挑戰，但還是順利繳出第四季獲利年增 70% 的亮眼成績。