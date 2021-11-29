Omicron山雨欲來 未來四周左右股市關鍵

新冠變種病毒 Omicron 襲捲非洲南部，為防止疫情再度擴散，歐美部份國家開始針對相關染疫地區實施入境管制，而全球金融市場嚇出一身冷汗。大多法人認為現階段大家對於對 Omicron 的數據資料有限，因此未來 2～4 周內將是疫情演變以及防疫政策調整的關鍵時期，金融市場也將以此做出調整。

陸系法人指出，外界現在對於 Omicron 的了解不多，例如現有疫苗的保護力、Omicron 重症比率及傳染力等都需要收集更多數據才能判斷，所以未來 2～4 周將是關鍵時期。

在這段期間內，疫苗製造商將公布 Omicron 疫苗有效性的初步結果，同時 Omicron 造成的死亡率、重症率以及傳播特性也會積累更多數據。對於疫苗失效風險，疫苗製造商已做出迅速反應。

另一方面，美系外資表示，全球金融市場的漲跌現階段至少一部分取決於全球各地的實驗室對新冠病毒 Omicron 毒株的研究結果，在等待答案的過程中，投資人面臨的不確定性可能會持續數周。

該外資預期 Omicron 要有更明朗的情況可能需要 2～8 周，在段期間高風險資產價格可能會受到衝擊。

此外另一家外資則表示，至少未來 2 周股票波動會擴大，指數可能進一步下跌，但跌幅超過 10% 會是一個買進的機會。