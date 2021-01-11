本週操盤筆記：美股財報季開跑、台積電法說、鮑爾談話

本週國際財經大事包括美股財報季開跑、台積電法說會、Fed 主席鮑爾發表談話、EIA、OPEC 公布能源展望報告等，其中，市場最為關注美股財報季開跑與台積電法說會。

本週操盤筆記 (0111-0115)

1. 美股財報季開跑：

本週五 (15 日) 美股財報季將正式開跑，由金融股的摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 率先公布最新財報。

市場預期，由於去年 Q4 股市、大宗商品表現仍是相當強勁，故看好美國金融業 FICC 部門可望貢獻不少營收表現，帶領獲利能力持續向上。

而展望 S&P 500 大盤，據 FactSet 最新數據顯示，市場預期 S&P 500 EPS Q4 將報衰退 8.8%，優於先前 9 月 30 日時預估的衰退 12.7%。

2. 台積電法說會：

週四 (14 日) 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將公布最新財報，市場預估台積電 Q4 EPS 將賺超過 5 元，合併全年 EPS 估計能超過 19 元以上。

市場更為關注的是台積電 Q1 財測，目前預期台積電 Q1 可望淡季不淡，估計上半年訂單將持續滿載，且 2021 全年資本支出可望調升至 200 億美元，看好 5G、高效運算 (HPC) 市場需求。



3.Fed 主席鮑爾發表談話：

本週 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表多次談話，市場聚焦，鮑爾是否將對美國經濟、Fed 貨幣政策如零利率、QE 等方向，給出展望看法。

在先前的 12 月利率會議上，鮑爾仍對美國經濟仍持謹慎態度，鮑爾當時表示，雖然美國經濟活動和就業持續復甦，但仍遠低於疫情爆發前水平，美國經濟復甦很大程度上取決於新冠疫情的控制與否。

4.EIA、OPEC 能源展望報告：

本週 EIA、OPEC 將公布每月能源展望報告，市場關注，隨著歐、美等地區新冠疫情再次升溫，EIA 與 OPEC 是否調降 2021 年上半年的原油需求。

目前 OPEC 規劃，2021 年產油量每日將增加 590 萬桶至 9590 萬桶，但若歐、美疫情無法控制而打擊用油需求，市場預期，OPEC 仍可能再次宣布減產以控制油價。