台積電登高一呼 台股一度站上15400點改寫歷史新高

美股周四全面收漲，在資金行情持續發燒下，新台幣兌美元今 (8) 日早盤再度衝上 27 字頭，台積電續飆天價，激勵台股早盤一度強漲近 200 點，站上 15400 點關卡，刷新歷史新高紀錄，聯發科及聯電同步扮演撐盤主帥，被動元件、車用電子及 IC 設計等族群也匯集人氣。

台積電 ADR 終場大漲 5.8%，收 121.43 美元，續創歷史新高，帶動今天現貨表現強勁，早盤漲逾 2%，一度達 580 元，市值也衝破 15 兆元大關。台積電盤後即將公告去年 12 月營收，並將於下周四 (14 日) 召開法說會。

其他權值股方面，聯發科早盤大漲逾 5%，站穩 800 元大關，續創新高；聯電也成為多頭指標，上漲近 3%，最高來到 47.65 元；國巨、華碩、矽力 - KY、緯穎等電子族群同樣吸引資金青睞，約有 2-4% 的漲幅。

至於昨天法說會釋出首季展望保守的大立光，早盤一度摜破 3000 元整數大關，但仍吸引部分低接買盤進場，跌幅逐漸收斂，向平盤附近靠攏。

美國民主黨全面執政，華爾街對更多財政刺激措施的前景感到樂觀，週四 (7 日) 蘋果等科技股大漲，美股全面收高，道瓊指數上漲 211.73 點或 0.69%，收 31041.13 點；標普 500 指數上漲 55.65 點或 1.48%，收 3803.79 點；那斯達克指數上漲 326.69 點或 2.56%，收 13067.48 點；費城半導體指數上漲 109.04 點或 3.86%，收 2937.00 點。