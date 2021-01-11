韓國一月上旬出口年減15% 半導體出口微幅下滑

南韓 1 月上旬的出口金額報年減 15.4% 至 112 億日圓。開工日數共有 6 天，較往年減少 1.5 天，日均出口額增加 5.8%。肺炎疫情的長期發展，仍然造成明顯影響。

韓國關稅廳週一 (11 日) 公布最新統計數據，該國 2021 年 1 月前十天的出口金額年減 15.4% 至 112 億美元，在去年同期報 132 億美元。

去除該期間開工日數的影響因素等，石油製品及精密儀器的出口各出現 - 62.9% 及 - 13.5% 的二位數降幅，半導體出口也微幅衰退 - 0.3%。不過在船舶及無線通信設備的出口表現，則是分別出現 43.4% 及 43.3% 的大幅成長。

以出口對象國來看，對美國 (-3.8%)、中國 (-5.6%)、日本 (-31.6%)、中東 (-49.3%)、越南 (-13.4%) 的出口均呈現減少。

而在另一方面，韓國同期間的進口額報年減 22.9% 至 118 億美元，出現 6.36 億美元的貿易逆差。

半導體 (10%)、無線通信設備 (10.1%)、乘用車 (95.2%) 的進口出現增加；原油 (-52.6%)、天然氣 (-41.7%)、機械類 (-19.1%) 的進口出現大幅減少。

韓國經濟有一半依賴出口，去年 (2020 年) 受到疫情影響，韓國出口年減 5.4%。

2020 年 6 月之後，由於全球主要經濟體陸續放寬持續數月的嚴格境管措施，韓國每個月的出口下滑幅度也逐漸放緩，也帶動該國半導體的出口復甦。