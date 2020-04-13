本週操盤筆記：美股財報季開跑、中國Q1 GDP、Fed經濟褐皮書

本週操盤筆記 (0413-0417)

1. 美股財報季開跑：

本週起美股第一季財報發布將開跑，道瓊重要權值股包括嬌生 (JNJ-US)、摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、聯合健康 (UNH-US) 都將發表財報，另外，半導體類股的台積電 (2330-TW)、艾司摩爾 (ASML-US) 也將發布財報。

據 Factset 上週四 (9 日) 發布的最新統計，市場預期，S&P 500 第一季每股純益 (EPS) 年增率估將下滑 10.0%，其中又以能源股、消費耐久財、工業、原物料類股下修幅度最大，且還有進一步的下修可能。

2. 中國第一季 GDP 數據：

本週五 (17 日) 中國將公布第一季 GDP 數據，市場預期，中國第一季 GDP 年增率將報 -6.0%，但隨著中國政府積極將政策從「抗疫」轉向「經濟正常化」，估計第二季起中國經濟成長將快速加速。

瑞銀 (UBS) 即預測，中國第一季 GDP 年增率有可能下滑到負增長，但至第二季 GDP 增速估將呈現 V 形反轉，看好下半年增長態勢積極。

3.Fed 發布經濟褐皮書：

週四 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 將發布新一份經濟褐皮書，市場關注 Fed 在褐皮書內對於美國經濟後市之展望。

由於受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，市場主流經濟學家認為，美國經濟已有進入衰退之疑慮，而 Fed 也已於近月積極出手救市，上週 (9 日) Fed 宣布針對美國中小企業提供 2.3 兆美元的額外貸款計劃。

該項計畫將為符合資格的中小企業提供 4 年期貸款，可延後 1 年償還本金和利息，貸款規模自 100 萬美元到 1.5 億美元不等，企業需符合員工數 1 萬人以下，以及年營收最多 25 億美元的條件。

此外，Fed 也表示願意擴大企業債購買範圍，最新納入垃圾債，條件是發行債券的企業需在 3 月 22 日前保有投資級信評、之後遭到降評仍有「BB-」(即第三高垃圾級) 以上的公司債；此外，債務到期日需在五年內。

4.OPEC 發布每月能源市場展望：

週四 (16 日) OPEC 將發布每月能源市場展望，市場關注，目前油市在肺炎疫情衝擊下，OPEC 對於原油市場能達「供需平衡」的每日原油產出之預估。

目前 OPEC 與盟國 (OPEC+) 仍正在協商減產協議，據了解，OPEC+ 提出了每日減產 1000 萬桶之協議，雖然目前因墨西哥未同意而協議難產，但投資銀行高盛認為，即使 OPEC+ 同意減產協議，也難以挽救油價。

高盛指出，由於目前全球主要的原油進口國的原油儲備已近乎飽和，這將進一步壓縮原油需求，估計 OPEC+ 目前需要每日減產 1400 萬桶才能維持油價，但要 OPEC+ 全體盟國同意達成該目標，並不容易。