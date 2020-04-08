美股大逆轉 Cramer：股市尚未觸底 一堆人等著出脫

美股週二午盤大幅逆轉收低，道指吐回盤中上漲的 900 多點。多位專家表示，本週漲勢仍不代表股市前景已明朗。

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 認為，這波漲勢本身可能就守不住。

「只要看看週一最後道瓊那 500 點就知道... 那 500 點大概是 30 分鐘內漲起來的，那是無法持續下去的，有一群焦慮的人只想快點了結出場，他們看到連 2 日大漲的牛市，現在他們準備好了... 我們需要出脫的各種階段。」

高盛首席美股分析師 David Kostin 也認為股市尚未觸底，歷史非常可能重演，令投資者心碎。

「我的看法是，S&P 500 下行風險不對稱，下行風險到 2000 點也就是約莫下跌 25%，以及年底上漲 10% 至 3000 點。以時機來說不對稱。我認為下行風險比較大，提醒大家 2008 年第四季也有多次不同的反彈，那些被稱為熊市反彈，甚至好幾次漲幅約 20%，但市場要到 2009 年 3 月才觸底。」

摩根大通資產管理公司全球市場分析師 David Lebovit 認為市場正要進入轉換階段。

「現在是一個非常受消息驅動的高貝塔值環境，市場單日上下震盪數百分點，從收益的角度來看，接下來的兩週會出現更大的離散性，輸贏家的差異更大，更重要的是，我們將更加了解這場經濟衰退的輪廓會是什麼樣子。」