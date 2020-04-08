美股僅一日行情 華爾街：這有充分理由

歐洲和美國新增感染率出現放緩跡象過後，全球股市週一 (6 日) 上漲，美股週二 (7 日) 歷經雲霄飛車的動盪日，但在尾盤盡數吐光翻黑收盤，華爾街分析師認為，美股一日行情是有充分的理由。

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 26.13 點，或 0.12%，收 22,653.86 點。

標普 500 指數下跌 4.27 點，或 0.16%，收 2,659.41 點。

那斯達克指數下跌 25.98 點，或 0.33%，收 7,887.26 點。

費城半導體指數下跌 7.51 點，或 0.47%，收 1,585.38 點。

儘管聯準會與全球政府與央行積極救市，外界多認為，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情將帶來比 2008 年金融海嘯還更加嚴重的經濟衰退，未來幾個月美國的失業率可能會超過 20%。

首先，多家投行皆對標普 500 指數成份股 2020 年 EPS 獲利表達悲觀，料將下滑 20% 以上。高盛預測將下跌 33%、瑞士信貸預期下跌 29%、花旗預期: 下降 24%、摩根士丹利料降至 20%。

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 表示：「第二季將是低谷期，並且股市通常會在低谷期觸底。」

再者，投資者仍對近期反彈抱持懷疑態度，因為股市大幅揚升將使空頭更容易回落。

盛寶銀行首席經濟學家 Steen Jakobsen 也悲觀認為，想要抱持樂觀情緒可能還為時過早，因為必須考量疫情造成的長期影響。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二表示，川普總統計畫盡快重新開放，希望接下來四到八週內讓美國經濟重新開放，但美國人的生活將發生重大變化。

Steen Jakobsen 表示：「我仍然認為，市場對我們何時開放完全沒有做好準備，市場 (週一) 正在慶祝，這是非常正確的，就染疫曲線正在趨平，但真正的重點是當走到曲線另一端時，重新開放將需要一月又一月的時間。」

Steen Jakobsen 稱：「本週我中國的同事聊了很多，他們說他們 90% (開放)，但是人流量不到 50%、機場載客量不到 20%。因此，這將需要很長一段時間，目前股市還沒有考慮到經濟的長期影響。」