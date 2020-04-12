分析師：美國聯準會已經進行「戰時」等級的救市 預計還會有新招

美國聯準會週四 (9 日) 宣布了一系列新計畫，提供高達 2.3 兆美元的貸款，並啟動幫助中小企業以及州和地方政府的救助計畫。即使如此，外界認為，聯準會的救市招數還沒有完全用盡。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 表示，這些措施的規模令人震驚，聯準會正在與疫情作戰，這使得他們所推出的，是戰爭時期等級的信貸政策承諾。

救市不惜納入垃圾債

聯準會週四新政策的重點，放在中小企業以及州和地方政府，甚至於為了幫助那些失去投資評級的「墮落天使」，他們還承諾購買垃圾債，這是金融危機期間都未操作的手段。

聯準會指出，只要在 3 月 22 日仍被評為投資等級的公司債，就有資格被聯準會購買。估計目前約有 400 億美元的垃圾債券符合購買要求，不過這些債券也必須 5 年以內到期，才具有資格。

聯準會彈藥並未用盡。例如，財政部在已通過的 2.2 兆美元的財政刺激計畫中，也為聯準會預留了 4540 億美元，而聯準會僅使用了其中的 40%。

此外，聯準會表示，他們將繼續密切監測市政證券一級和二級市場的情況，以評估是否需要採取額外措施，來支持信貸和流動性向州和地方政府流動。

美股隨救市措施反彈

Guha 認為，聯準會的介入變得更巨大、更廣泛，但投資人也應意識到，新措施的啟動與運行需要數週的時間，有些甚至會超過 1 個月。

到目前為止，聯準會的努力在華爾街獲得了掌聲。儘管經濟數據令人恐懼，甚至未來的預測還可能更糟，但股市仍處於 1974 年以來的最高水準。

正由於聯準會的強力介入，投資者敢於押注，在疫情危機過去之後，這些歷史性的措施將快速拉動經濟。

但 Union Bank 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 認為，自由現金是目前經濟所需要的，而不是需要償還的援助貸款。聯準會仍應謹慎，否則他們可能會背負過多的債務，甚至永遠無法還清，並拖累未來幾年經濟成長。