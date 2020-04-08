美股強彈的背景下：反向槓桿ETF申購創歷史新高

伴隨著美國聯準會 (Fed) 的強力作多，以及白宮政府快速推出 2 兆美元的經濟振興方案、且未來可能還有下一波經濟刺激，刺激美股近期出現了強勢反彈，但是市場似乎仍對經濟後市看法保守，截至上週最新數據，美股反向 ETF 淨申購量是創下歷史新高。

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

據基金流向統計機構 EPFR 統計，自 3 月 26 日至 4 月 1 日當週，美股反向槓桿 ETF 淨申購量創下歷史新高的 60.4 億美元，先前一次最高一週申購紀錄是 2018 年 1 月創下的 15.7 億美元紀錄，顯示在美股反彈的多頭行情裡，市場正透過反向槓桿 ETF 對沖手上多單，或是對賭美股還有下跌之可能。

反向槓桿 ETF 常被短線投機者當作放空的武器，但不宜長期持有，主要因為反向槓桿 ETF 結合了「放空與槓桿」的性質，故持有之風險其實相對較大，而在美股市場中，反向槓桿 ETF 的主要交易方通常是機構法人。

目前美股市場上的主流反向槓桿 ETF 槓桿倍數是 2 倍和 3 倍，即 ETF 所追蹤的指數每下跌 1%，基金淨值就會分別上漲 2% 和 3%。

CFRA ETF 和共同基金研究部門負責人 Todd Rosenbluth 即表示：「持有反向槓桿 ETF 的時間越長，其實投資人的風險就越大。」「在任何時候做空，你的潛在損失都會是無限的。」

Todd Rosenbluth 進一步表示，ETF 的大多數投資者，主要仍是以股票和固定收益產品為主，並採取買進並持有 (Buy and Hold) 策略為主，但反向槓桿 ETF 也可以做到對沖手上作多部位之效果、或投資人對短期市場下跌有信心，那麼反向槓桿 ETF 即可能是一個有效的策略工具。