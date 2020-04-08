美股每日近5%的上下震盪 你的小心臟承受得住嗎？

一個宛如雲霄飛車的股市，對投資者來說是個異常艱難的交易環境，但這卻是目前美股的現狀。

Bespoke Investment Group 分析師週二 (7 日) 指出，標準普爾 500 指數在過去 5 週中，平均每日絕對百分比變動為正或負 4.8%，是歷史罕見的。

(圖表取自 Bespoke 網站)

分析師在報告中說，這比 1987 年急跌、經濟大蕭條後期，及金融危機最嚴重時期所看到的還要高，過去僅在 1929 年時，才出現過這樣的巨幅日均波動。

美股週二小幅下挫，但盤中仍然大幅震盪。值得注意的是，波動性加劇是熊市的一個特徵，熊市通常會產生驚人的軋空反彈，但大盤仍處於下降趨勢中。

回顧過去一段時間的走勢，標普 500 指數僅用了 16 天的時間，就由紀錄高點下跌 20%，是 1933 年 7 月以來最快跌入熊市。並在 7 個交易日之後，於 3 月 23 日來到低點，較 2 月 19 日下跌了 34%。

然後呢？標普 500 指數週二盤中曾經突破 2684 上方，但收盤未能穩住。如果收盤在這之上，將是自 2009 年 3 月出現以來，最快由低點反彈 20%。這種牛熊之間幾乎變臉，僅僅發生在不到 2 個月之間，說明了股市目前的凶險程度。

分析師指出，這段期間內，從 3 月 2 日到 3 月 18 日，標普 500 指數連續 13 天出現 1% 以上的漲跌波動，這比 2008 年金融危機期間的任何時間都要長，略少於 2002 年 10 月在熊市低點出現的連續 15 天正負 1% 波動。

(圖表取自 Bespoke 網站)

以過去 5 週 25 個交易日來看，有 24 天波動都超過 1%，這一比例更是驚人。

這也說明了為什麼 Cboe 波動率指數 (VIX)，在 3 月底衝破 80 之後，目前還強勢站於 45 之上。雖然投資人通常將 VIX 視為一種反向指標，認為它在大跌時飆升，但在當前的市場環境下，急劇的上升趨勢也會加劇股市的波動。