歷史性石油減產協議幫助不大 美股期貨下跌約1%

主要石油生產國週日 (12 日) 達成減產協議，石油價格上揚，一度助漲美股期貨。但樂觀氣氛很快消散，美股期貨下挫。

截至台北時間 10:01，美股道瓊期貨下跌 269 點，跌幅約 1.1%，標普 500 及那斯達克 100 期貨電子盤跌幅相似，各挫 34 點及 101 點。

OPEC + 週日同意每日減產 970 萬桶原油，是有紀錄以來最大的減產協議。但投資人依舊關注 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情對經濟的打擊，而第 1 季美股財報季也即將開啟。

Oanda 資深分析師 Edward Moya 發布報告指出，本週起大型銀行即將開啟財報季，每個人都在為某些醜陋的結果做好準備。

他表示，儘管疫情的不確定性依然存在，但人們普遍認為疫情在全球主要地區已達到高峰，而聯準會及國會都做了足夠的刺激措施，為美國企業提供安全網。

原油價格對美股期貨的幫助不大。油價先因協議達成而大漲，之後轉跌，然後又回升。分析人士警告，減產雖然是好消息，但需求減少規模更大，因此很難見到油價持續上漲。

美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 週日表示，他對美國疫情正在放緩感到謹慎樂觀，並相信部分地區可能會在 5 月重新開放。

Chaikin Analytics 首席執行官 Marc Chaikin 表示，遏制 COVID-19 傳播的各種緩解措施似乎正在奏效，現在正在討論重新開放經濟的時機，還有待確定關閉經濟的經濟影響，投資者應保持警惕，但要注意事件的發展。