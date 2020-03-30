本週操盤筆記：美3月非農估負增長、美3月PMI估衰退、中國3月PMI估好轉

本週操盤筆記 (0330-0403)

1. 美國 3 月新增非農：

週五 (3 日) 美國勞工部將公布 3 月非農報告，市場預期，3 月新增非農將報 -6.1 萬人，比 2 月份大增的 27.3 萬人是出現衰退，主因為武漢肺炎 (COVID-19) 疫情已對美勞動市場帶來嚴重衝擊。

市場經濟學家並預估，而美國 3 月失業率也將自 2 月的 3.5% 攀升至 3.8%，主要也是反映了在疫情之下，美國初請失業金的人數已出現暴增。

據美國勞工部上週報告，截至 3 月 21 日為止當週，美國初請失業金人數當週暴增至 328 萬人，創下歷史新高。

2. 美國 ISM 製造業、非製造業 PMI 估衰退：

本週美國將公布 3 月 ISM 製造業、非製造業 PMI，市場預期，二項 PMI 指數將雙雙跌破 50 的景氣分水線，進入景氣收縮區間。

市場預估，3 月 ISM 製造業 PMI 將報 46.0，大幅低於 2 月 的 50.1；而 ISM 非製造業 PMI 則估計落在 48.1，亦是大幅低於 2 月的 57.3。

3. 中國製造業 PMI 估轉好：

本週中國將公布 3 月官方製造業 PMI 與財新製造業 PMI，市場預期，隨著中國疫情的轉好，二項 PMI 指數都將出現顯著回升，但仍在 50 的景氣分水線之下。

市場預估，3 月 中國官方製造業 PMI 將報 44.8，大幅高於 2 月 的 35.7；而財新製造業 PMI 則估計落在 45.0，亦是大幅高於 2 月的 40.3。

4. 原油庫存續大增：

受到肺炎疫情影響，全球多個主要經濟體已宣布進入封國、封城的隊伍，而原油需求也因此出現嚴重衝擊，國際油價如布蘭特原油 (Brent) 也持續在每桶 27 美元附近徘徊。

再加上全球產油國產能強勁的狀況下，市場預期，EIA 原油庫存量將繼續大增，估計上週 EIA 原油庫存將再增加 300 萬桶，累計美國原油庫存估推升至 2019 年 7 月來最高水平。